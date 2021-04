Samopouzdanje nije jednostavna stvar

Žene imaju standarne probleme koje muškarci ne mogu baš tako lako shvatiti - recimo, nisu zadovoljne svojim izgledom, to znamo svi.

Uz to, ako niste znali što ih najviše smeta, reći ćemo vam - pokazivanja trbuha u kupaćem kostimu.

Ma koliko to zvučalo čudno, upravo je to najveći užas za čak 45 posto žena. Štoviše, njima je veći problem hodati plažom u bikiniju nego skinuti se do gola pred novim seksualnim partnerom.

Još većih 54 posto žena opterećeno je upravo trbuhom, a samo 20 posto nije zadovoljno cijelim tijelom.

Što onda žene rade kako bi sakrile trbuh? Ogromnih 79 posto ispitanica nosi pareo ili neki sličan komad odjeće.

Najveći dio njih tvrdi da je majčinstvo promijenilo njihove poglede na vlastito tijelo, pa se tako više od pola žena manje zabrinjava zbog izgleda od rođenja djeteta, dok je ostatak priznao da im je samopouzdanje strašno palo od poroda.

Da ne bi bilo zabune - na samopouzdanje najviše utječe mišljenje drugih žena, a ne muškaraca, jer 81 posto žena priznaje da im je važniji kompliment od prijateljice nego od partnera.

Zašto? Zato što će kompliment druge žene podići raspoloženje i samopouzdanje, a muške komplimente obično smatraju samo laskanjem.