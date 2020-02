Što rade ljudi koje svi vole?

Ima tih ljudi koji nemaju problema natjerati nekoga da se zaljubi u njih... jednostavno su takvi i kao da mogu napraviti sve što požele.

U njihovom se društvu osjećate izuzetno ugodno i opušteno, baš kao da imaju neki čarobni napitak koji kod vas pokreće romantične osjećaje. Prirodno su zavodljivi i čini vam se da šire čestice ljubavi oko sebe....

E da, da se ne zanesemo sad u opisivanje - i vi možete biti takvi ako žeite, sve što trebate napraviti je slijediti sljedeća tri savjeta.. i da, kad ih pročitate uvidjet ćete da imate jako puno posla pred sobom.

Neka vaše oči govore - prije više od 20 godina, istraživač socijalne psihologije Arthur Aron pokazao je da neprekidni kontakt očima može stvoriti osjećaj ljubavi kod potpunih stranaca. (Neki od sudionika studije dr. Arona zapravo su se vjenčali sa svojim nasumično odabranim promatračem.) To pokazuje koliko snažan može biti kontakt očima u stvaranju osjećaja intenzivne emocionalne povezanosti. Ako vježbate "nježni" razgovor i postižete mirnu i kvalitetnu interakciju, vaše će oči prirodno početi govoriti za vas. Budite oprezni: agresivno traženje očiju stranca može se protumačiti kao seksualni poziv - signal koji možda niste namjeravali. Ali, u razgovoru, vraćanje čovjekovog pogleda i uspostavljanje stalnog kontakta očima divni su načini za pokazivanje poštovanja, interesa i izgradnju odnosa i povezanosti.

Nježan razgovor - stalno brbljanje i bučna aktivnost načini su za izbjegavanje potencijalne neugodnosti tišine. No sve to zujanje potiskuje naše prirodne instinkte. Sljedeći put kad budete razgovarali s nekim - prijateljem, suradnikom, bilo kim - pokušajte promatrati prirodan protok svojih riječi. Često prekidate sugovornika, u centru ste razgovora i pokušavate drugoj strani utuviti svoju poantu? Umjesto toga, vježbajte nježniji način ophođenja - zamislite, primjerice, kako lebdite razgovorom. Oduprite se potrebi da sve usmjerite prema sebi, svom mišljenju i stavovima.

Širite mir - kada se nađete s bliskim prijateljima, oni znaju da mogu razgovarati o bilo čemu s vama, bez osuđivanja, te da imaju vašu punu pažnju. To osjećaj mira koji želite ponijeti sa sobom na ljubavne sastanke. Odložite telefon, skinite sat i polako se krećite, kao da imate sve vrijeme svijeta (iako svi znaju da nemate). Ako se s nekim susrećete prvi put, i unaprijed ste se pripremili kako bi prikladno kratki, ali to ne znači da biste trebali djelovati u žurbi, rastrojeno ili da je to još samo jedan "zadatak" u dugom danu prepunom zadataka, piše Yourtango.