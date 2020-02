Skrivanje financija od partnera vodi prema razvodu

Novac je, na kraju priče, najveći problem u braku, pokazao je cijeli niz istraživanja, a najveću štetu odnosima rade računi, dugovi i kupnja koji se pokušavaju sakriti.

Naime, partner to smatra izdajom koja dovodi do gubitka povjerenja i događa se češće no što mislite, piše Your Tango.

Nedavno istraživanje objavljeno na stranici creditcard.com navodi kako čak 29 milijuna Amerikanaca svojim partnerima taji bankovne račune ili kreditne kartice.

Isto istraživanje otkriva i da 20 posto potrošača osjeća da je financijska nevjera čak gora od preljuba. Brent Thomas, financijski savjetnik iz San Francisca, kaže da izdaja ostaje izdaja, nebitno gdje i kako se dogodila.

"Narušavanje povjerenja šteti odnosu kako god to učinili i neovisno o tome je li vas partner uhvatio u laži, preljubu ili skrivanju važnih podataka o vašim financijama", kaže Thomas.

Ovakvo ponašanje dovodi u pitanje povjerenje koje mora postojati u odnosu supružnika ili patnera.

"To vas natjera da se zapitate koliko zapravo poznajete osobu s kojom ste, a otvara i drugi niz pitanja poput "Što mi još taji?" i "Koliko dugo je spreman/spremna skrivati te stvari?". Sve to generira nesigurnost i pitanja o budućnosti vašeg odnosa", rekao je Aaron Anderson, vlasnik klinike za obiteljsko savjetovanje u Coloradu.

Financijska nevjera ostavlja dugotrajne posljedice poput potencijalnih dugova s kojima će se boriti oba partnera. S obzirom na to, sve vezano za financije potrebno je iskreno i otvoreno iskomunicirati na samom početku veze.

Jer, kako je primijetio Anderson, to je korak koji mnogi parovi preskaču i dotiču ga se tek kada problem već nastane.

"Ljudi ne razgovaraju i ne definiraju granice. A dok one nisu postavljene, jedan od partnera ni ne zna da ih je prešao", zaključuje savjetnik.