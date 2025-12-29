Zašto ljudi vjeruju u astrologiju?

Astrologija je popularizirana šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća kroz New age i premda se zadržala uglavnom na zadnjim stranicama časopisa i novina, toliko je proširena da danas rijetko tko ne zna pojmove kao što su retrogradan, znakovi Zodijaka, a i puno više, poput kompatibilnosti znakova.

Iako većina ljudi kritizira ozbiljno shvaćanje astrologije, i dalje mnogi uspoređuju svoj horoskopski znak s nekim drugim, pitaju se kakvo im razdoblje u poslu, ljubavi, zdravlju slijedi...

Razlozi za to su, naravno, individualni, no postoje i neki zajednički. Evo zašto se ljudi najčešće okreću savjetu horoskopa, odnosno astrologa...

Problemi sa stresom

Istraživanje provedeno 1982. pokazalo je da stres ima veliku ulogu u povezivanju ljudi s astrologijom. Prema toj studiji, čak i oni koji inače ne vjeruju u horoskop, u periodu kad se osjećaju loše i kad su pod velikim stresom, skloni su poslušati i savjet astrologa.

Prema Američkom udruženju psihologa oko 63% Amerikanaca osjeća snažan stres kad razmišljaju o budućnosti. Astrologija u tom smislu postaje alat pomoću kojeg se ljudi lakše nose s brigama i problemima.

Problemi s neizvjesnošću

Većina ljudi se ponekad u životu nađe u neizvjesnom periodu života, periodu kad im treba smjernica, savjet... Neki će tad odgovore na svoja pitanja potražiti u horoskopu. Ponekad je jednostavno teško podnijeti neizvjesnost u životu i ljudima trebaju odgovori.

Ljubavni savjeti

Ljudi najčešće konzultiraju astrologiju kako bi istražili kompatibilnost s nekim u romantičnom smislu. Rast popularnosti ljubavnih horoskopa doveo je do ponovne popularnosti osobnog horoskopa. Budući da se u ljubavnim odnosima teško dolazi do odgovora, ne čudi što toliko ljudi odgovore traži u astrologiji.

Bijeg od stvarnosti

Nekima je astrologija samo bijeg od stvarnosti. Istovremeno ih zabavlja i daje im neku drugu verziju istine i realnosti, piše YourTango.