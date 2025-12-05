Što nam poručuju iz Booking.coma

Na temelju godišnjeg istraživanja o predviđanjima za putovanja, putnici u godini pred nama planiraju jedinstvena iskustva koja odražavaju njihovu osobnost, interese i želje, uz posebno naglašene lokalne priče i karakteristike koje ih čine privlačnima putnicima širom svijeta.

To nam je već bilo otprilike jasno, barem ako bar malo pratite putovanja... no, vrlo zanimljivo je i ono što nam je rekla regionalna menadžerica Booking.com-a Maja Vikario:

„Ovogodišnji popis popularnih destinacija za 2026. ističe raznolik spoj mjesta, neka očekivana, neka iznenađujuća, ali svako odražava želju putnika za jedinstvenim, prepoznatljivim i značajnim putničkim iskustvima. Među hrvatskim putnicima, za 2026. godinu među najtraženijim destinacijama su SAD, Južnoafrička Republika i Srbija. Primjećujemo sve veći interes za različite vrste putovanja, ne samo za klasične odmore, već i za putovanja koja odražavaju identitet i osobni razvoj. Sve tri destinacije odgovaraju toj potražnji, nude snažan spoj kulture, prirodnih ljepota i mogućnosti za istraživanje koje se odlično uklapaju u nove preferencije hrvatskih putnika."

Dakle, tek toliko da znate - da, u našoj zemlji cijene više nisu baš pretjerano simpatične i, ako malo bolje pogledate, jerftinije je otići negdje na dva tjedna nego na hrvatsko lijepo more... a uvijek volimo reći - put je najbolji način za upoznati druge ljude, države, život...