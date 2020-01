Dogodilo se na današnji dan - 8. siječnja

Poslovanje preko oceana počelo je još davno, no prva službeno utemeljena tvrtka u Americi bila je New York Fishing Co, upisana u registar na današnji dana 1675. godine. Više od stoljeća kasnije, 1790. godine, prvi predsjednik SAD George Washington uveo je praksu podnošenja izvješća o stanju nacije, „State of the Union", koji se održao do danas.

Točkice i crtice u određenom rasporedu čine abecedu koju je smislio Samuel Morse, a prva telegrafska poruka poslana na taj način dogodila se upravo na današnji dan 1838. godine u New Jerseyu.

Kraj prvog svjetskog rata još uvijek se nije niti nazirao kad je prvih dana siječnja 1918. godine Woodrow Wilson predstavio svoj plan za mir u 14 točaka, koji je nakon rata uvažen najvećim dijelom.

Nakon drugog svjetskog rata događaji planetarnog značaja počeli su se ubrzanije odvijati, kao uostalom i sam život, pa je tako na današnji dan 1954. godine mladi Elvis Presley ušetao u jedan studio u Memphisu, platio 4 dolara i snimio singlicu s dvije pjesme, „Casual Love" i „I'll Never Stand in Your Way", kao poklon za svoju majku. Tehničar je okrenuo par telefonskih brojeva i povijest rock'n'rolla počela se pisati sama.

Čudo od djeteta koje je postalo čudak od čovjeka, Robert Bobby Fischer, pomeo je konkurenciju na seniorskom prvenstvu SAD u šahu sa samo četrnaest godina i ostvario svoj prvi velemajstorski bal.

Rođendani slavnih osoba na današnji datum uključuju Ivana Gundulića, peterostrukog pobjednika Tour de France Jacquesa Anquetila, kralja rock'n'rolla Elvisa Presleya, pjevačicu Shirley Bassey, Stephena Hawkinga i Davida Bowiea.