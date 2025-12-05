Ponovno nas pokušavaju zaustaviti

Europske institucije oblikuju naše živote svaki dan - no nama običnim građanima Europske unije često se čine udaljenima, kompliciranima i nedostupnima. Kada smo u Europski parlament donijeli više od milijun potpisa za siguran i dostupan pobačaj, ušli smo u tu arenu ne znajući u potpunosti što očekivati.

Europski parlament djeluje prema složenim proceduralnim pravilima - pravilima toliko zamršenim da ih čak i čitanje dokumenata čini gotovo nemogućim za razumijevanje običnim građanima. U ovom labirintu pronašli smo snažne saveznike u političkim skupinama koji su nas pozdravili, podržali naš cilj i stali uz nas. Ali također smo sreli pojedince i skupine odlučne iskoristiti svaki alat, svaku rupu u zakonu i svaki politički manevar koji im je dostupan kako bi nas zaustavili.

U utorak, tijekom saslušanja u Europskom parlamentu, bilo je potpuno jasno tko se zalaže za temeljna prava žena - a tko im se protivi. Bilo je jednako jasno da zagovornici ženskih prava brojčano nadmašuju one koji ih žele ograničiti.

Ipak, kao što znate, naši su protivnici uspjeli odgoditi proces. Proceduralnom opstrukcijom spriječili su glasovanje o rezoluciji u znak podrške dokumentu "My Voice, My Choice" u studenom - unatoč tome što je rezoluciju odobrio Odbor FEMM dvotrećinskom većinom.

Da bi se glasovanje održalo u prosincu, rezolucija se mora ponovno staviti na glasovanje u Odbor FEMM u ponedjeljak u 18:45. Predstavnici Europske pučke stranke, Socijaldemokrata, Ljevice, Zelenih i Liberala postigli su dogovor kako bi to omogućili.

Naši protivnici već su izjavili da će učiniti sve što je u njihovoj moći da nas zaustave.

Ali nećemo odustati. Nećemo se dati ušutkati.

I nećemo dopustiti da se o temeljnim pravima pregovara u sjeni i zakulisnim pregovorima.

Uskoro ćemo vas obavijestiti o tome što će se sljedeće dogoditi.

Vaš,

My Voice, My Choice