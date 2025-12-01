Dobre vijesti za My Voice, My Choice

Nakon što nas je u četvrtak napala španjolska krajnje desničarska stranka Vox, imamo vrlo dobre vijesti iz Španjolske. Španjolski premijer Pedro Sánchez podržao je inicijativu My Voice My Choice. Dirnule su nas njegove riječi:

„Temeljna prava ne smiju ovisiti o poštanskom broju ili vladi na vlasti. Obrana ženskih prava ujedno je i obrana naših demokracija. Pokreti poput My Voice, My Choice crtaju horizont istinske jednakosti za cijelu Europu."

Podrška četvrte najveće zemlje u Europskoj uniji važan je korak naprijed u našoj borbi za osiguranje sigurnog i dostupnog pobačaja za sve u Europi, bez obzira gdje žive.

A sada je pred nama jedan od najvažnijih događaja naše kampanje. U utorak, 2. prosinca, Nika, Theo, Sarah i Annika predstavit će našu inicijativu na saslušanju u Europskom parlamentu. Ovo saslušanje je ključno jer će okupiti ključne donositelje odluka koji će odrediti sudbinu naše inicijative, uključujući Europsku komisiju.

Javljamo se uskoro s novim informacijama!