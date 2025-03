Što na sve čeka na 21. ZagrebDOXu

Majstori Doxa, dugogodišnji program Međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox, već je tradicionalno sastavljen od filmova autora koji pišu povijest svjetskog dokumentarnog, ali i igranog filma. Na dvadeset prvom ZagrebDoxu imat ćete priliku pogledati pet iznimnih ostvarenja čiju režiju potpisuju pravi „majstori od zanata": Victor Kossakovsky, Nicolas Philibert, Vitaly Mansky, Sergei Loznitsa i Jasmila Žbanić.

Architecton, dokumentarac redatelja Victora Kossakovskog, pohodio je brojne relevantne svjetske filmske festivale kao što su Berlinale, IDFA, CPH:DOX, DOCNYC, a donosi nam epsku, no svejedno intimnu i poetsku meditaciju o arhitekturi i o tome kako dizajn i arhitektura nude nadu za opstanak. Berlinale, IDFA, Visions du Réel, BFI London FF, Viennale, Hong Kong IFF i Vancouver IFF festivali su na kojima je, prije no što će se prikazivati na ZagrebDoxu, prikazan film Nicolasa Philiberta At Averroès & Rosa Parks. Riječ je o dvije psihijatrijske jedinice u pariškoj bolnici, a od pojedinačnih intervjua do sastanaka između pacijenata i njegovatelja redatelj se usredotočuje na prikazivanje oblika psihijatrije koja neprestano nastoji napraviti mjesta za riječi pacijenata i rehabilitirati ih. Iron, film koji je režirao dugogodišnji prijatelj ZagrebDoxa, hvaljeni Vitaly Mansky, sastoji se od međusobno povezanih minijatura o ljudima i vojnoj opremi u gradovima različitih zemalja, a prikazan je na IDFA-i. Desetljeće nakon izlaska njegova epskog filma Maidan Sergej Loznitsa nastavlja svoje ukrajinske kronike dokumentirajući borbu zemlje protiv ruske invazije. Sniman dvije godine, The Invasion (Cannes, IDFA, DocLisboa...) predstavlja jedinstvenu i ultimativnu izjavu ukrajinske otpornosti u suočavanju s barbarskom invazijom. Blum - Masters of their own destiny Jasmile Žbanić, koji je prikazan na Doc Fortnight 2025., ali i u prestižnoj MoMA-i, upoznaje nas s pričom Emerika Bluma, poduzetnika koji je od malog studija stvorio veliku, vrlo uspješnu kompaniju radeći po modelu samoupravljanja, odnosno sudjelovanja radnika u upravljanju i dobiti.

Nova kategorija ZagrebDoxa, Filmovi o filmu, donosi nam Burden of Dreams, film Lesa Blanka i Maureen Gosling, koji prati legendarnog redatelja Wernera Herzoga kojem je na prošlogodišnjem ZagrebDoxu dodijeljen Veliki pečat za životno djelo, na snimanju njegova najambicioznijeg filma Fitzcarraldo. Film je osvojio BAFTA-u - Flaherty Documentary Award, a prikazivan je i na IDFA-i, Cinéma du Réel, São Paulo IFF-u i San Francisco IFF-u. The Flowers Stand Silently, Witnessing, Thea Panagopoulosa, na IDFA-i je proglašen najboljim kratkometražnim dokumentarcem, a prikazan je i na Sundance Film Festivalu, Edinburgh IFF-u i Slamdance FF-u. Palestinski redatelj koji živi u Škotskoj otkriva skrivene snimke divljeg cvijeća svoje domovine. Inspiriran ovom rijetkom arhivom, kreće na putovanje kako bi povratio i sačuvao ovu dragocjenu vizualnu baštinu. Once Upon a Time Michel Legrand, Davida Hertzoga Dessitesa, zadivljujući je portret slavnog jazz glazbenika i filmskog skladatelja Michela Legranda. Koristeći se ekskluzivnim osobnim arhivama film nas vodi kroz dvije posljednje godine njegova života. Prikazani su i intimni trenuci sa suradnicima, prijateljima i suprugom, kao i trenuci usamljenosti posvećeni njegovu pisanju. Film je prikazivan u Cannesu, a na Aegean FF-u osvojio je nagradu publike. The Return of the Projectionist, Orkhana Aghazadeha, nagrađen je kao najbolji film u međunarodnoj konkurenciji u Torinu, na Festival des 3 Continents. Osvojio je Youth Jury Award i Special Mention: Professional Jury, a prikazivan je i na Visions du Réel, Chicago IFF-u i na Jerusalem FF-u. U udaljenom selu u planini Talysh, između Irana i Azerbajdžana, serviser televizora Samid susreće se s brojnim izazovima, ali pronalazi neočekivanog saveznika u 16-godišnjem Ayazu, filmskom entuzijastu koji eksperimentira s animacijom na svom pametnom telefonu i željan je učiti od Samida.

Veliki pečat za životno djelo, koji dodjeljuje umjetnički direktor Festivala Nenad Puhovski na ovogodišnjem ZagrebDoxu, dodijelit će se švicarsko-kanadskom filmskom redatelju i snimatelju Peteru Mettleru, čiji opus karakteriziraju hibridni oblici, pa njegovi filmovi često kombiniraju putopis, esej, intervju, fikciju i kritiku. Teme transcendencije i odnosa prirode i tehnologije istražuje vođen instinktom, koji je pak utemeljen na disciplini, strukturi, vještini i sposobnosti za snimanje zadivljujućih slika. Mettlerov rad ima jedinstvenu poziciju, ne samo zbog inovacija u području dokumentarnog filma nego i zbog kreiranja novih umjetničkih formi gdje se kinematografija spaja s drugim disciplinama. Na ZagrebDoxu ćemo u sklopu retrospektivnog programa imati priliku pogledati tri filma ovoga važnog redatelja. Picture of Light proglašen je jednim od 150 najznačajnijih kanadskih filmova, a među brojnim nagradama osvojio je i La Sarraz Prize u Locarnu. Riječ je o očaravajućem filmskom putovanju na kanadski Arktik u potrazi za polarnom svjetlošću. Istražujući napetost između prirode i tehnologije te između znanosti i mita, Picture of Light otkriva kako naš sve povezaniji svijet prijeti naša individualna, autentična iskustva „učiniti zastarjelima". Gambling, Gods and LSD svojevrsni je dnevnik koji dokumentira „introspektivno putovanje" samog redatelja kroz četiri zemlje: Kanadu, Sjedinjene Države, Švicarsku i Indiju. Film se sastoji od četiri segmenta, a svaki prikazuje što ljudi rade kako bi otkrili sebe i pronašli sreću. U trećem Mettlerovom filmu koji će se prikazivati na ZagrebDoxu, The End of Time, redatelj kamerom pokušava „uloviti ono neuhvatljivo". Od CERN-ovog akceleratora čestica u Švicarskoj, gdje znanstvenici žele istražiti područja vremena koja ne možemo vidjeti, do tokova lave na Havajima koji su preplavili sve osim jednog doma na južnoj strani Big Islanda; od raspada centra Detroita do pogrebnog obreda u blizini mjesta Buddhina prosvjetljenja, Mettler istražuje našu percepciju vremena.

Autorska večer na ovogodišnjem ZagrebDoxu posvećena je redatelju Igoru Mirkoviću. Direktor Cinehilla režirao je hvaljene i nagrađivane dokumentarce kao što su Novo, novo vrijeme / Tko želi biti predsjednik? i Sretno dijete, glazbeni dokumentarni film o punk-rock pokretu u komunističkoj Jugoslaviji, a na ZagrebDoxu prikazivat će se njegov dokumentarac L.A. nedovršeno. L.A. nedovršeno priča je o slici, o golemom ulju na platnu što ga je uoči svoje najveće izložbe odlučio naslikati slikar Lovro Artuković. Da bi nastala vizija jednog lažnog povijesnog događaja, Lovro je okupio svoje prijatelje i podijelio im uloge: neki su od njih tako postali predsjednici, neki savjetnici, neki UN-ovi promatrači...

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox očekuje nas u kinima Kaptol Boutiquea od 30. ožujka do 6. travnja 2025. godine.

