Što možemo jesti bez straha od debljanja?

Često se zbog straha od debljanja mnogi ustručavaju jesti određene namirnice u većim količinama. S namirnicama koje sadrže puno šećera, nezdravih masti i soli ne bi trebalo pretjerivati, ali zato možemo uživati u pojedinim ukusnim i zdravim opcijama.

Dijetetičarke Annette Snyder i Jessica G. Anderson izdvojile su nekoliko namirnica u kojima možemo uživati u većoj količini bez straha od viška kalorija i kilograma.

Celer - jedna šalica nasjeckanog celera ima samo 14 kalorija i gotovo dva grama vlakana. Celer je samo jedan od onih višenamjenskih namirnica koje mnogi uvijek imaju u hladnjaku. U ovom hrskavom povrću možete uživati s kremastim maslacem od orašastih plodova, humusom, domaćim umakom, ali ga možete i dodati u svježi i osvježavajući sok, prenosi Eat This, Not That.

Jabuke - jabuke su mnogim ljudima jedna od omiljenih vrsta voća, a poznate su po tome što ne sadrže puno kalorija. Jedna velika jabuka ima oko 148 kalorija i pet grama vlakana. Snyder ističe da pomažu da se dulje osjećamo sitima. "Otopiva vlakna u jabukama usporavaju brzinu kojom hrana napušta želudac, što bi vas moglo satima držati sitima. Jabuke sadrže i polifenole za koje se smatra da sprječavaju nakupljanje masnoće na trbuhu", ističe Snyder.

Maline - jedna šalica malina košta samo 78 kalorija, što ih čini idealnim međuobrokom ili preljevom za šalicu grčkog jogurta ili zdjelu zobenih pahuljica. Osim toga, u toj porciji od jedne šalice, također dobivate 10 grama vlakana i dva grama proteina. "Jedna šalica osigurava dovoljne količine vitamina C, mangana i vitamina K", tvrdi Snyder i dodaje da "bogata količina vlakana je ono što će u konačnici zadovoljiti glad i podržati zdravu mikrofloru u crijevima koja igra ulogu u upravljanju težinom".

Nar - od sjemenki do soka, nar je korisna namirnica koju treba uključiti u svaku zdravu prehranu. Jedna šalica sjemenki nara ima samo oko 120 kalorija te osigurava dva grama proteina i šest grama vlakana. "Potrebno je neko vrijeme da žvačete i pojedete sjemenke, što vas usporava u procesu jedenja. Nar je bogat antioksidansima za koje neki znanstvenici smatraju da bi mogli pomoći u upravljanju težinom, vjerojatno podržavajući crijevne mikrobe koji pomažu u borbi protiv neželjenog debljanja", tvrdi dijetetičarka Snyder.

Slanutak - "Slanutak je prirodno bogat vlaknima, proteinima, vitaminima B, željezom, fosforom i nezasićenim mastima. Obavezno odaberite slanutak u konzervi s niskim sadržajem natrija ili neslanim te ga isperite pod hladnom vodom kako biste izostavili višak soli. Uživanje u njemu kao ukusnom međuobroku može pomoći u obuzdavanju gladi i poboljšanju stabilnosti energije", preporučuje Anderson. Dodaje da jedna šalica ocijeđenog i ispranog slanutka ima 210 kalorija, 11 grama proteina i 10 grama vlakana.

Špinat - ako želite dodati više lisnatog povrća svojim obrocima, špinat je jedan od najboljih, prenosi Eat This, Not That. To je jedna od onih namirnica koje možete koristiti u raznim receptima, kao što su omleti, smoothieji i jela s tjesteninom. Jedna veza špinata ima 78 kalorija, 10 grama proteina i gotovo osam grama vlakana. "Vlaknima je potrebno puno energije samo da se razgrade kako bismo mogli apsorbirati hranjive tvari iz hrane, tako da konzumacija hrane bogate vlaknima zapravo pomaže sagorjeti više kalorija samo kroz probavu", tvrdi Snyder.

I to vam je to - nema debljanja ako jedete ove stvari...