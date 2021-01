Što je zdravije, kava ili čaj?

Kava ili čaj? To su sigurno dva najpoznatija i najčešća napitka na svijetu, no je li kava zdravija od čaja (ili obrnuto) i treba li je piti više nego čaja?

Čini se da odgovor na to pitanje nije jednostavan te da zapravo ovisi od osobe do osobe. Treba napomenuti da su sve prednosti i mane koje možemo dobiti iz šalice kave i čaja povezani s kofeinom koji je najčešći psihoaktivni lijek na svijetu.

Nutricionistica Tamar Samuels kaže da se učinci kofeina mogu osjetiti u roku od 45 minuta nakon konzumacije, a mogu trajati i do 10 sati.

Što kofein čini vašem tijelu i umu ujutro?

Kava i čaj sadrže različite količine kofeina. Jedna šalice kave ima oko 95 miligrama kofeina, a šalica crnog čaja sadrži oko 48 miligrama. U šalici zelenog čaja nalazi se oko 29 miligrama kofeina.

Dakle, učinci kofeina najviše će se osjetiti nakon ispijanja šalice kave koja sadrži i najviše kofeina.

Kofein se metabolizira putem enzima u jetri, a određene genetske mutacija utječu na to hoće li taj proces teći brzo ili sporo. Samuels navodi da otprilike polovica svjetske populacije ima varijantu gena zbog koje se sporo obrađuje kofein.

Samuels navodi da osobe koje se bore s kroničnim stresom ne bi trebale unositi kofein u organizam jer može izazvati nuspojave poput nesanice, probavnih problema, tjeskobu i povišen krvni tlak. No, takve nuspojave mogu se pojaviti nakon konzumacije velikih količina kofeina.

S druge strane, male količine mogu vam dati zdravi poticaj.

"Problem s unosom kofeina ujutro je to što je razina kortizola već visoka, a kofein to dodatno povećava što može dovesti do tjeskobe i nervoze", pojasnila je Samuels i dodala da biste uz šalicu kave ili čaja ujutro trebali i pojesti nešto kako bi se ovo stanje izbjeglo.

Kofein također prirodno sadrži metilksantin, koji medicinski radnici koriste za borbu protiv bolesti dišnih putova. Metilksantin utječe na tjelesne serotoninske neurone, koji izazivaju mnoge upozoravajuće učinke povezane s unosom kofeina, navodi dr. Kimberly Langdon.

Langdon pojašnjava da kofein na nekoliko načina utječe na središnji živčani sustav. S jedne strane, povećava energiju u cijelom mozgu, ali također smanjuje cerebralni protok krvi inducirajući relativno nizak krvni tlak. S druge strane, aktivira noradrenalinske neurone kao i lokalno oslobađanje dopamina, što dovodi do toga se osoba razbudi.

Prednosti kave

Neka istraživanja sugeriraju da kava može biti korisna za ljude koji imaju određena zdravstvena stanja, kao što su dijabetes tipa 2 ili neke probleme sa srcem. Osim toga, kava pozitivno utječe i na metabolizam. Još jedna zdravstvena dobrobit jave je visoka razina antioksidansa.

Kava sadrži i visoke razine polifenola koji mogu pomoći u prevenciji neurodegenerativnih i kardiovaskularnih bolesti, pa čak i u kontroli tjelesne težine.

Prednosti čaja

Osobe koje ne mogu podnijeti visoke razine kofeina trebale bi ujutro piti čaj jer čak sadrži manje kofeina nego kava. Ukupne zdravstvene koristi čaja uvelike se razlikuju ovisno o vrsti koju konzumirate - na primjer, postoje neke razlike između crnog, zelenog i bijelog čaja.

Čaj ima više različitih prednosti jer postoji više vrsta čaja, dok se kava i espresso proizvode od jednog zrna, jedne biljke", kazala je Samuels i dodala da osobe koje piju čaj mogu lakše pronaći onu vrstu čaja koja će pogodovati određenom zdravstvenom stanju.

Kava ili čaj?

Pravi odgovor ne postoji. Zapravo sve ovisi o osobi. Svaka osoba treba slušati svoje tijelo i tako će moći odrediti koji topli napitak bolje djeluje za njih, piše Huff post.