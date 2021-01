Najbolja hrana za zimsku detoksikaciju

Nakon blagdana svi smo malo teži nego što smo bili dan prije, ali porast na tjelesnoj masi ili strašan broj na vagi ne znači nužno da je u tih nekoliko dana obilnih obroka porasla količina masnog tkiva u našem organizmu. Većinom se taj veći broj odnosi na vodu koja se vezala na šećer ili sol koji smo dodatno unijeli, kaže nutricionistica Tamara Ciko iz Savjetovališta za prehranu Grada Zagreba.

Dobiti nakon blagdana do 2 kilograma, nije zabrinjavajuće. Ipak, organizam je opterećen toksinima od kalorične hrane i preporučljivo ga je rasteretiti i osloboditi. Posebice onim osobama koje se osjećaju umorno, imaju manjak koncentracije i probleme s probavom i kožom. Ako se osoba i odluči na restriktivnu detoksikaciju, ona ne smije trajati duže od nekoliko dana. Prednost treba dati uravnoteženoj prehrani i laganijim namirnicama.

- Zapravo treba krenuti na laganije obroke koji su bogati svježim voćem i povrćem. Izbaciti suhomesnate proizvode, alkohol, slastice, deserte, a prednost dati kuhanoj ribi, juhama, varivima, svježim nekakvim salatama, biljnim čajevima i cijeđenim sokovima, objašnjava nutricionistica Jelena Margetić Bošković.

Uzimanje tekućine i hidratacija, od velike su važnosti za dobar rad crijeva, zdraviju kožu i regeneraciju organizma. Pritom se preporučuje piti vodu, prirodne sokove od voća i povrća, zeleni čaj, čaj od đumbira, maslačka, metvice i slično. Potrebno je potpuno ograničiti unos pića koja sadrže dodani šećer.

Stroge dijete i teži detoksikacijski program nikako pak nije preporučljiv starijim osobama, djeci, trudnicama i osobama koje imaju određene zdravstvene tegobe i kronične bolesti poput dijabetesa.

Detoksikacija nije dijeta

Naše tijelo ima svoj sustav eliminacije štetnih produkata i hrane i vanjskih čimbenika. Tu veliku ulogu imaju jetra i crijeva kojima detoksikacija pomaže u održavanju ravnoteže organizma. No valja napomenuti kako detoksikacija nije dijeta i da se ne preporučuje njena dugotrajna primjena. Čim prestanemo prečesto i obilno jesti masnu i slatku hranu -automatski se u tijelu zbivaju promjene, a to dovodi do čišćenja i gubitka i na tjelesnoj masi, kažu nutricionisti.

Fizička aktivnost

Detoksikacija donosi brojne pozitivne rezultate, od uklanjanja nadutosti, ublažavanja bolesti, obnavljanja crijevne flore pa do boljeg raspoloženja. Ona podrazumijeva i fizičku aktivnost, a u ovo doba virusne pandemije i hladnijih dana, za jačanje imunitete preporučljivo je konzumirati i zdrave, sezonske namirnice.



- Prednost u ovom periodu godine dajemo ukiseljenim namirnicama kao što su kiseli kupus, kisela repa, fermentirani mliječni proizvodi, kefir, probiotici, mliječni proizvodi bogati vitaminom D kako bismo ojačali svoj imunosni sustav i učinili dobro našim kostima i zubima, naglašava Jelena Margetić Bošković. Čišćenje organizma dva puta godišnje, u proljeće i na jesen ili pak zimu nakon blagdana. I treba imati na umu kako je ovo tek opcija, ključ dobrog zdravlja krije se u - umjerenosti.