Stižu HUAWEI FreeClip 2 slušalice

Huawei najavljuje dolazak nove generacije svojih open-ear slušalica koje brišu granicu između tehnologije i modnog dodatka. HUAWEI FreeClip 2 osmišljene su za one koji žele ostati povezani cijeli dan sa udobnošću, povezanošću s okolinom i stilom bez kompromisa.

U svijetu u kojem se ritam života neprestano ubrzava, korisnici sve više traže audio rješenja koja se prilagođavaju njima, a ne obrnuto. Upravo zato open-ear tehnologija postaje sve popularnija: omogućuje slušanje glazbe, poziva i sadržaja uz istovremenu svjesnost svijeta oko sebe. Huawei već godinama predvodi ovaj trend, stvarajući proizvode koji se nose jednako prirodno kao modni detalj.

Slušalice koje se nose poput nakita

Prva generacija HUAWEI FreeClip slušalica, predstavljena 2023. godine, donijela je potpuno novi pogled na osobni audio. Umjesto klasičnih bežičnih slušalica, Huawei je predstavio elegantan open-ear dizajn u obliku kopče za uho, inspiriran nakitom, lagan, nenametljiv i iznimno udoban. Bio je to hrabar iskorak koji je stvorio novu kategoriju nosivog zvuka.

Takav pristup vrlo je brzo prepoznat diljem svijeta. HUAWEI FreeClip slušalice prodane su u više od 4 milijuna primjeraka , osvojile prestižnu nagradu Good Design Award 2024 u Japanu te dobile brojne pohvale međunarodnih medija zbog spoja estetike, udobnosti i funkcionalnosti.

Prema podacima IDC-a, HUAWEI FreeClip bile su najprodavaniji open-ear model u Kini u prvoj polovici 2025. godine , što jasno potvrđuje da su korisnici spremni prihvatiti drugačiji, pametniji pristup slušanju.

HUAWEI FreeClip 2: još lakše, još pametnije, još osobnije

S modelom HUAWEI FreeClip 2 Huawei dodatno usavršava svoju viziju always-on audija. Nova generacija donosi poboljšanu udobnost, veću stabilnost i unaprijeđene zvučne performanse, prilagođene svakodnevnim situacijama: od jutarnje šetnje gradom, preko radnog dana, do večernjeg opuštanja.

Interes korisnika već je iznimno velik. U Kini su prednarudžbe za HUAWEI FreeClip 2 premašile 80.000 komada u samo jednom satu , što jasno pokazuje koliko se nova generacija iščekuje.

HUAWEI FreeClip 2 slušalice već su predstavljene globalnoj publici na velikom Huawei događanju „Unfold the Moment", održanom 11. prosinca 2025. u Dubaiju. Ondje je istaknut kao simbol nove filozofije nosivog audija, one u kojoj se tehnologija ne nameće, već prirodno uklapa u stil života.

Uskoro dostupne i u Hrvatskoj

Huawei je potvrdio da HUAWEI FreeClip 2 slušalice uskoro stižu i na hrvatsko tržište. Korisnici će tako moći iskusiti spoj suvremenog dizajna, vrhunske tehnologije i cjelodnevne udobnosti u formi slušalica koje se nose s lakoćom i samopouzdanjem.