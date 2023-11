Stalni problemi s polovnim automobilima

Tržište rabljenih automobila u Hrvatskoj suočava se s problemima transparentnosti budući da mnoga vozila imaju izmijenjenu kilometražu. Posljednje istraživanje carVerticala otkrilo je da automobil s vraćenom kilometražom može koštati i 21 % više od njegove prave vrijednosti. To znači da mnogi Hrvati preplaćuju vozilo, nesvjesni da su postali žrtva prevaranata.

Cijena automobila s vraćenom kilometražom varira ovisno o državi

Vozači preferiraju automobile s manjom kilometražom, očekujući da će biti u boljem stanju i da neće zahtijevati velike popravke. Može biti teško pronaći kupca za automobil s velikom kilometražom, osim ako je cijena znatno niža. Zbog toga prodavači s lošim namjerama vraćaju kilometražu automobila, čime umjetno napuhavaju njegovu cijenu i ostvaruju više profita.

Automobili s izmijenjenom kilometražom u prosjeku se prodaju za nevjerojatnih 21 % više. To znači da hrvatski vozači mogu platiti i za petinu više nego što vozilo zapravo vrijedi, i tako gube tisuće eura.

Najgora je situacija u Ujedinjenom Kraljevstvu (29 %), Italiji (29 %) i Litvi (25 %), gdje je prosječni porast ovih vrijednost najveći među 15 ispitanih zemalja.

Ukrajina (17 %), Poljska (19 %) i Rumunjska (20 %) nalaze se na drugoj strani spektra. No, to su i dalje visoki brojevi koji ukazuju na to da ove prakse možda neće tako skoro izgubiti svoju popularnost.

Što je automobil noviji, to je veći gubitak

Kada je u pitanju krivotvorenje brojača kilometara, starost automobila usko je povezana s potencijalnim financijskim posljedicama za kupca. Vrijedi napomenuti da ovakva obmana, u slučaju 15-godišnjeg automobila s lažnom kilometražom, može povećati vrijednost vozila za prosječno 27 %.

Konkretno, za svakih 100 000 kilometara skinutih s brojača, kupac može nesvjesno preplatiti približno 2000 eura. Dakle, ako brojač kilometara pokazuje 200 000 kilometara umjesto stvarnih 400 000, to potencijalno može značiti da će kupac na takvo vozilo potrošiti i do 4000 eura više.

Iako se ovo povećanje cijene može činiti drastičnim za model iz 2008. godine, ove se vrijednosti izračunavaju na platformi carVertical, gdje korisnici obično više provjeravaju luksuzna vozila, a manje automobile ekonomske klase.

„Što je skuplji automobil s vraćenom kilometražom, to će kupac na kraju izgubiti više novca. To naglašava važnost provjere povijesti prije kupnje vozila. Inače bi moglo biti prekasno, a povrat novca od prodavača može biti kompliciran", kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobile i voditelj komunikacija u carVerticalu.

Vraćena kilometraža različito utječu na različite marke automobila

Različite marke automobila drugačije reagiraju na vraćanje kilometraže: porast cijene može se kretati od 15 % za Mazdu i Daciu, i do 27 % za vozila Land Rover.

Vozači bi mogli potrošiti i do 2000 eura više za svakih 100 000 vraćenih kilometara pri kupovini automobila marke Dacia. Međutim, druge marke mogu donijeti još veće financijske gubitke.

Kupci Renaulta mogu izgubiti i do 2300 eura na svakih vraćenih 100 000 kilometara, kupci Opela - 2200 eura, a kupci Škode - 4200 eura. Svakih 100 000 vraćenih kilometara najviše će koštati kupce premium vozila: Audija (6000 eura), Volkswagena (4500 eura), BMW-a (7000 eura) i Mercedes-Benza (10 600 eura).

Vraćanje kilometraže može značajno utjecati na vrijednost automobila, a određene marke automobila i godišta dolaze s izraženim financijskim gubicima. Za kupce u Hrvatskoj i šire, provođenje temeljite provjere povijesti ostaje vitalan korak u zaštiti od potencijalno skupih pogrešaka povezanih s krivotvorenjem brojača kilometara.