Spirit of art u Dubrovniku

Riječ je o međunarodnoj zajedničkoj izložbi, na kojoj sudjeluju Ivana Jovanović Trostmann, Aleardo Koverech, Margareta Krstić, Annalisa Macchione, Ante Milas, Maria Pacheco Cibils, Leda Poiani, Mirjana Vajdić.

Gospođa Svjetlani Lipanović, predsjednica Hrvatsko-talijanske udruge - Rim, kustosica je ove izložbe .

Na otvorenju gđa Lipanović posebno je naglasila :" Ova izložba nije samo pregled slika - ona je susret različitih kultura, senzibiliteta i osobnih vizija svijeta. Umjetnici okupljeni na ovom mjestu dolaze iz različitih zemalja i kultura, ali svi dijele jednu zajedničku strast - stvaranje. Njihove slike nisu samo djela na platnu, već i odrazi unutarnjih pejzaža, emocija i misli koje prelaze granice jezika i prostora.

Naziv izložbe - "Spirit of Art" - simbolizira upravo ono što povezuje sve autore i djela: duh umjetnosti kao bezvremenske sile koja inspirira, potiče dijalog i povezuje ljude bez obzira na njihovo porijeklo ili svjetonazor.