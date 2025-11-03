Akademski slikar Duško Šibl, popularni i cijenjeni suvremeni hrvatski likovni umjetnik, poznat i po tome što kontinuira stvara u više atelijera od Londona, preko Dubrovnika, do Zagreba i Opatije, autor impresivnog opusa ulja i akrila na većim formatima platna, čest i uspješan izlagatelj na mnogim samostalnim i skupnim izložbama, u neprekidnom je slikarskom uzletu, ne propuštajući niti jedan dan u kome nije stvarao.

Šibl paralelno radi na svojem omiljenom mega ciklusu „figura u pokretu", koji se u nizu godina dramatično razvio kao zaštitni slikarev znak.

Tu su naravno i delikatni krajobrazi, tihi i suptilni.

Naravno, u posljednje se vrijeme osobito ističe vrlo impulzivan ciklus s obiljem apstraktnih motiva, od eksplozija vulkana blještave erupcije do jata točaka, mrlja, ovala koji poput meteora lete neobuzdano beskrajem.

Ponekad se u opusu pojavljuju i maskirani likovi, glumci, plesači možda, na sceni ili u stvarnosti, koji su do malo prije izgledali poput vihora leteće nezaustavljive boje, iznikli iz središta zemlje, stvoreni u svemiru, poput maske u ovom ciklusu.

Fragmenti boje se sklapaju, stvarajući jedinstveni oblik živućeg nositelja maske sa šeširom ili kosom, u trenutku potpune tišine i razdirućeg bola.

Zanimljiv je ovaj neobični, čudesni svijet apstrakcija Duška Šibla.

Od suočavanju sa silnom, demonskom energijom do nijeme tišine užasa posljedenjeg trenutka, fragmenti boje lebde, prolijeću u jatu, da bi se na kraju reinkarnirali u tajanstveni lik.

Buran i neodoljiv ciklus akrila večćih formata Duška Šibla.