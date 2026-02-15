KOIKOI u Tvornici kulture

Marko Grabež, glumac koji je utjelovio mladoženju Nebojšu u Svadbi, najgledanijem hrvatskom filmu svih vremena, frontmen je grupe KOIKOI koja uskoro svira u Zagrebu. Bend će promovirati svoj hvaljeni album „O sreći u snovima" na pozornici Tvornice kulture u subotu, 28. veljače 2026. godine.

KOIKOI - „Urnišu me šume"

Lik mladoženje Nebojše u najgledanijem hrvatskom filmu utjelovio je Marko Grabež, glumac i glazbenik koji sa svojim bendom KOIKOI 28. veljače nastupa u Tvornici kulture. Film Svadba već je u pretprodaji srušio rekord prodanih ulaznica, a sada je najgledaniji hrvatski film, kao i najgledaniji film u hrvatskim kinima svih vremena! Od početka distribucije pogledalo ga je više od 520 tisuća gledatelja, a ako mu se pribroji i regionalna publika brojke idu na više od 720 tisuća.

Punokrvni balkanski anti-rom-com zaludio je naciju, a uz Grabeža u ulozi mladoženje glumačku postavu filma čine Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja, Seka Sablić, Srđan Žika Todorović, Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović i niz istaknutih regionalnih glumaca.

KOIKOI - „Ti imaš mir"

KOIKOI stižu u Tvornicu kulture kako bi promovirali svoj hvaljeni album „O sreći u snovima". Uz Marka Grabeža, beogradski bend čine Emilija Đorđević, Emilija Đonin i Ivan Pavlović Gizmo, a na regionalnoj su se sceni istaknuli kao jedan od najsnažnijih live fenomena koji osvaja svojom sirovom energijom i performansom. Album su najavili singlovima „Ponovo stran" i „Ti imaš mir", a prošlog su tjedna objavili i spot za pjesmu „Urnišu me šume". Iza sebe imaju debitantski album „Pozivi u stranu" (2021), kao i singlove „Putem mimoza" i „Bog te ubio!" objavljene na Hali Gali kompilacijama. Promotivnu turneju započeli su koncertom u Ljubljani, a krajem veljače beogradski će bend album predstaviti pred zagrebačkom publikom. Veličinu KOIKOI-ja prepoznala je internacionalna publika, ali i velika europska agencija EBB Music s kojom je bend započeo suradnju.

KOIKOI - „Misisipi"

KOIKOI će se u Tvornici pridružiti još jedne uzdanice regionalne indie scene - grupa Turbo Trans Turisti. Beogradski alternativni pop sastav objavio je svoj treći studijski album, nazvan „Važan i Veliki" 21. studenog prošle godine. Turbo Trans Turisti (TTT) započeli su svoju priču kao kućni projekt inspiriran delta bluesom i Bo Diddley ritmom, pod imenom Turisti. Kroz evoluciju izraza i utjecaja razvili su prepoznatljiv identitet. Nakon debi albuma „Levo ili Desno", uslijedio je radikalniji zaokret na izdanju „Ništa nije strašno", koje je donijelo drugačiji vizualni identitet i izraženije eksperimentalne elemente. Nova glazba na izdanju „Važan i Veliki" spaja alternativni pop s utjecajima punka i slojevima narodne glazbe, zadržavajući prepoznatljiv autorski rukopis koji ih izdvaja na regionalnoj sceni.

Ulaznice po cijeni od 17 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, na blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 20 eura.