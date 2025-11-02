Novi ciklus cijeća Ante Barišića

Slikar Ante Barišić kontinuirano istražuje mogućnosti digitalne tehnike u slikarstvu, ali naravno i izazovnost motiva po vlastitom izboru.

Pred nama je novi ciklus s motivima cvijeća Ante Barišića, privlačan i oku ugodan opus.

Gdin Barišić, slikate u digitalnoj tehnici raznolike teme.

Vidimo novi ciklus cvijeća.

-Dobro ste zapazili 'raznolike teme'. Pa ja sam na početku odlučio na eksperiment u digitalnoj tehnici. Meni je tehničko ostvarenje bilo važnije od samog predmeta. Ja ne znam zapravo što nisam nacrtao od cvijeća do borbenih zrakoplova. Pokrio sam sva uobičajena područja slikarstva. Sad nakon 16 godina stvaranja imam problem svrstavanja mojih radova prema temama. A mislim da sam u samom početku počeo s cvijećem.

Jesu li to pomno odabrane vrste?

-Jesu. To su vrste cvijeća od kojih sam ja komponirao moje parfemske recepture za vrijeme profesionalnog bavljenja Mirisnim Dizajnom.

Cvijeće djeluje vrlo živo.

-Većina cvijeća u svom prirodnom izdanju djeluje živo i mislim da ga zato ljudi vole.

Osobito se ističe jaki kolor u ovom ciklusu.

-Da, to su uglavnom slike malih formata, koje po mome mišljenju trebaju na sebe skrenuti pažnju.

Što za Vas u privatnom životu predstavlja cvijeće?

-Ja sam u mome profesionalnom životu 17 godina živio od Mirisnog Dizajna. Tu sam dobio svjetsko priznanje moga patenta u parfemskoj industriji. Zapravo sam po prvi put ponudio mirise ili parfeme u granuliranom obliku. Cvijeće je prirodni izvor mirisnih eteričnih ulja, najcjenjenijih u parfemskoj industriji. Nije bilo cvijeta koji ja nisam mogao prepoznati (olfaktorno) po mirisu. Jasmin, Ruža. Mimoza, Iris, Lavanda, Orhideja ili Zumbul i drugi su mirisni asovi u proizvodnji parfema. Sada kad se bavim slikarstvom, nacrtao sam sve važnije cvijeće u rezanom obliku i postavio u Vaze. Vjerovali ili ne, prilikom crtanja ja sam osjećao i njihov miris. Eto, cvijeće za mene u privatnom životu predstavlja više od vizualnog izgleda.

I vaze za cvijeće ističu se svojim šarmom.

-Kao što je dobar okvir za sliku važan, tako je i Vaza važna za rezano cvijeće i to je sastavni dio likovnog izražaja. Zahvaljujući mome digitalnom mediju koji primjenjujem u slikarstvu, izbor boja je neograničen, samo se treba odlučiti koje note izabrati. Često dobivam priznanja na društvenim mrežama za moj izbor boja. Očito nisam usamljen.

Što pripremate?

-Nove cikluse koje postavljam na moj profil "Fine Art America". To mi pomaže da na neki način napravim red nad mojim (eksperimentalnim) slikarskim stvaralaštvom kako bi se vidio moj eventualni doprinos razvoju slikanja pomoću digitalnih alata i medija.