Crteži na velikom formatu Hame Čavrka
Izazovni i cijenjeni opus Hame Čavrka desetljećima je ostavljao duboki trag u suvremenoj umjetnosti ne samo hrvatskoj već i na slovenskoj kulturnoj sceni
Nedavno smo u Noći muzeja u APOKSIOMENU, Mali Lošinj, vidjeli nekoliko crteža velikog formata akademskog kipara i grafičara, ali i slikara donedavnog profesora na APURI, Hame Čavrka.
Izazovni i cijenjeni opus Hame Čavrka desetljećima je ostavljao duboki trag u suvremenoj umjetnosti ne samo hrvatskoj već i na slovenskoj kulturnoj sceni.
Riječ je o zgusnutim, energetski nabijenim crtežima, izukrštanih, sudarajućih, dolazećih i odlazećih linija koje se neprekidno gibaju u svemirskom kovitlacu na impresivnom formatu 140 x 120 cm.
U novijoj produkciji Hamo Čavrk radi i na formatima 120 x 145 cm.
To je svijet u nastanku ili u nestanku, raspadu.
Novotvorbe koje se pojavljuju na ovim crtežima produciraju nemjerljive količine energije, koja se nekontrolirana razlijeće na sve strane i očito je, mnošto silnica napušta površinu crteža i sjuruje se u okolni prostor.
Naravno, možda Hamo Čavrk pokazuje jedan od mogućih zamišljaja paralelnog svijeta koji ne samo da može egzistirati, on je i stvarnost današnjeg svijeta.
Impresivna tamnina prostora ispresijecanog jurećim pravcima uz nazočnost bjeline, ostavlja duboki dojam na gledatelja.
Ciklus crteža na velikom formatu izrazito je uzbudljiv, dinamičan, vrlo privlačan, upozoravajući bolan i neizbježiv.
Novi komentar