Crteži na velikom formatu Hame Čavrka

Nedavno smo u Noći muzeja u APOKSIOMENU, Mali Lošinj, vidjeli nekoliko crteža velikog formata akademskog kipara i grafičara, ali i slikara donedavnog profesora na APURI, Hame Čavrka.

Izazovni i cijenjeni opus Hame Čavrka desetljećima je ostavljao duboki trag u suvremenoj umjetnosti ne samo hrvatskoj već i na slovenskoj kulturnoj sceni.

Riječ je o zgusnutim, energetski nabijenim crtežima, izukrštanih, sudarajućih, dolazećih i odlazećih linija koje se neprekidno gibaju u svemirskom kovitlacu na impresivnom formatu 140 x 120 cm.

U novijoj produkciji Hamo Čavrk radi i na formatima 120 x 145 cm.

To je svijet u nastanku ili u nestanku, raspadu.

Novotvorbe koje se pojavljuju na ovim crtežima produciraju nemjerljive količine energije, koja se nekontrolirana razlijeće na sve strane i očito je, mnošto silnica napušta površinu crteža i sjuruje se u okolni prostor.

Naravno, možda Hamo Čavrk pokazuje jedan od mogućih zamišljaja paralelnog svijeta koji ne samo da može egzistirati, on je i stvarnost današnjeg svijeta.

Impresivna tamnina prostora ispresijecanog jurećim pravcima uz nazočnost bjeline, ostavlja duboki dojam na gledatelja.

Ciklus crteža na velikom formatu izrazito je uzbudljiv, dinamičan, vrlo privlačan, upozoravajući bolan i neizbježiv.