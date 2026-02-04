Trendovi uređenja doma za 2026.

Nadolazeća sezona donosi želju za osvježenjem prostora, ali i potrebu za osjećajem ravnoteže i ugode. Uređenje doma sve se manje vrti oko trendova, a sve više oko emocija koje prostor pruža - topline, mira i energije. Upravo na tom spoju emocije i funkcionalnosti oblikuju se dva nova smjera koji će obilježiti 2026. godinu: Raw Beauty i Renewing.

Oba trenda polaze od iste ideje - da dom treba biti prostor koji se razvija zajedno s nama. Inspiraciju pronalaze u prirodi, ali i u potrebi za obnovom: prostora, energije i svakodnevnih rituala.

Raw Beauty: povratak prirodi i jednostavnosti

Raw Beauty polazi od ideje da se ljepota često krije u nesavršenosti. Organski oblici, prirodni materijali i naglašene teksture stvaraju interijere koji djeluju smirujuće, iskreno i nenametljivo.

Inspiracija dolazi iz prirodnih elemenata - zemlje, mora i neba - što se reflektira kroz taktilne površine i dizajn koji potiče osjećaj povezanosti s okruženjem. To se vidi u detaljima poput vaza nepravilnih oblika, zdjela i salveta, koji prostoru dodaju toplinu bez vizualne težine.

Boje interijera za 2026.: smireni tonovi s karakterom

Paleta boja unutar trenda Raw Beauty obuhvaća zagasite plave i petrol nijanse, kao i tople, zemljane tonove. Riječ je o bojama koje ne dominiraju prostorom, već ga suptilno nadopunjuju i stvaraju osjećaj ravnoteže.

U kombinaciji s mekanim tekstilima i prirodnim materijalima, ove nijanse posebno dobro funkcioniraju na detaljima poput dekorativnih jastuka ili stolnjaka, čineći dnevne boravke i spavaće sobe mirnim i ugodnim mjestima za opuštanje.

Renewing: novi pogled na poznate oblike

Dok Raw Beauty umiruje, Renewing donosi energiju i optimizam. On reinterpretira klasične elemente uređenja doma kroz svježe boje, razigrane linije i praktična rješenja.

Naglasak je na fleksibilnosti - komadima koji se lako prilagođavaju prostoru i svakodnevnim potrebama - poput pomoćnih stolića, ili polica koja istovremeno imaju funkcionalnu i estetsku ulogu.

Uređenje doma s naglaskom na detalje i kontraste

Boje inspirirane prirodom, poput zelenih i tamno ljubičastih tonova, kombiniraju se s metalnim i sjajnim elementima koji prostoru daju suvremeni, urbani karakter. To se posebno ističe kroz detalje poput metalnih svijećnjaka i tabure te manjih komada namještaja s reflektirajućim površinama.

Trend Renewing pokazuje kako i male promjene - poput zamjene lampe ili postavljanja novog ogledala- mogu imati snažan vizualni učinak bez potpunog redizajna prostora.