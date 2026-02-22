Što trebate obavezno izbaciti iz kuće

Čišćenje stana obično je svima prilična tlaka, a naročito kad se radi o stvarima koje nalazimo spremljene po kutevima i u dnu ormara. Naravno, to je ono što će nam "jednom zatrebati" ... e, pa ako to niste do sada upotrijebili, najvjerojatnije nikad nećete.

Stoga, evo stvari koje trebate izbaciti iz kuće jer ćete uštedjeti prostor, vrijeme i živce, a i kuća će vam prodisati i postati puna pozitivne energije, barem tako kaže feng shui.

Bilježnice, rokovnici... - niste 'sedmi osnovne' i ne trebaju vam četiri bilježnice iz matematike. Bacite sve u stari papir za što znate da više niti ne znate što je unutra zapisano, a rokovnik je dovoljan jedan (i to ovogodišnji, ne iz 2011.)

Hrana - svatko ima onaj jedan margarin ili teglicu marmelade koje mu je žao baciti, a vječito stoji na dnu hladnjaka. Ili možda imate slane štapiće u policama? Ako je rok trajanja prošao, nema više što raditi u vašem meniju.

Knjige - knjige su kao putovanja: Od njih ćete dobiti najviše, a jednom zaboraviti koliko ste ih platili. No, ako se radi o knjizi za koju znate da je nećete pročitati opet, poklonite je nekome, ili predajte u knjižnicu. Možete je ponuditi i na rasprodajama knjiga, te tako 'zaraditi koju kunu'.

Kozmetika i parfemi - kozmetika, ako se na nju ne pazi, može biti jedno od najzagađenijih stvari u kući. To je jer se na njoj skupljaju bakterije, i ako joj je prošao rok trajanja ili je ne koristite dugo, riješite je se iz ormarića.

Lijekovi i vitamini - ako je lijeku prošao rok trajanja, ili ste ga pili u nekoj davno preboljenoj bolesti, vrijeme je da ga bacite u smeće. Lijekovi su opasni, osobito ako dođu u ruke male djece, i nema razloga da sami sebi glumite kućnog liječnika.

Nakit - bacanje nakita ne znači da ćete baciti neku ogrlicu koju ste obiteljski naslijedili, nego da malo 'pročačkate' po kutijicama i provjerite koliko ćete zapravo još nositi onu jednu naušnicu koja je ostala nakon što ste njezin par izgubili prije tri godine, ili koliko vam zapravo treba izlizana narukvica od bižuterije. Također, ako je nakit prljav ili 'zahrđao' može vam uzrokovati reakciju na koži.

Odjeća - za odjeću zaista vrijedi pravilo: Ako to nisam nosio zadnjih godinu dana, ili nemam na što nositi već sutra, onda mi ne treba. Jednostavno poklonite odjeću nekome, ili je ostavite u lokalnom Crvenom križu.

Recepti na papirićima, stari računi i neupotrebljivi dokumenti - iako je neke račune dobro čuvati, većina njih nam ne treba, pogotovo ako smo kupili nešto što smo pojeli još prošle blagdane.

Stari časopisi - iako se svi često uvjeravamo da ćemo se "vratiti na nepročitane članke", to uglavnom nije istina. Potrudite se da se časopisom ili novinom koju ste kupili bavite dok je još aktualno, a ako je broj od prošle godine, vrijeme je da završi u starom papiru.

Stari i neupotrebljivi kućanski aparati - pokvareni i stari tosteri, punjač prvog mobitela (ili mobitel koji odavno ne radi), kablovi, zvučnici i monitor koji više nije u funkciji... Ako nešto ne radi, nema više zašto skupljati prašinu.

Suveniri - suveniri su 'čuvari uspomena', no ako se radi o 200 školjki koje ste skupili na maturalcu u osnovnoj, mala je vjerojatnost da ćete ih nositi sa sobom tijekom nekog preseljenja. Razumno je čuvati neke suvenire, ali ako se radi o nečemu što vam sada samo troši prostor, bacite ih, i tako ćete stvoriti prostor za suvenire s putovanja koja vas još čekaju :)