Značenje boja u Feng Shuiju

Jeste li se ikada našli u dilemi oko toga koju boju odabrati za zidove spavaće sobe ili dnevnog boravka? Možda ste čak odabrali jednu, pa ste već nakon da tjedna zažalili zbog te odluke.

To je zato jer boje utječu na naše ponašanje i u nama potiču određene emocije pa bismo prilikom njihovog odabira trebali uzeti u obzir za koju ih prostoriju biramo, koliko je velika i kojim je osobama namijenjena. A evo koje je njihovo značenje:

1. Crvena služi kao stimulator, no ako je ne volite, nemojte ju odabrati, jer će umjesto pozitivnih stimulirati negativne emocije

2. Narančasta boja potiče osjećaj sreće i podiže raspoloženje

3. Žuta i zlatna simboliziraju moć, stimuliraju zdravlje, strpljivost i mudrost

4. Zelena predstavlja rast i nove početke, iscjeljenje i svježinu

5. Ružičasta simbolizira ljubav, prijateljstvo i partnerstvo

6. Plavozelena boja potiče samopouzdanje, označava mladost i nove početke

7. Plava potiče mudrost i introspekciju,

8. Ljubičasta simbolizira produhovljenost, bogatstvo i avanturizam

9. Crna potiče misterioznost i razmišljanje

10. Bijela je boja jasnoće, preciznosti i komunikacije

11. Siva predstavlja harmoniju između crne i bijele, i poziva na suradnju i kompromis

12. Smeđa je znak stabilnosti i sigurnosti