Spasite svoju kosu dok je još imate

Ako primijetite značajan gubitak kose, dobro bi bilo da se konzultirate s liječnikom o mogućnostima određenih terapija ili lijekova.

Uz to, dobro je znati da postoje i određene namirnice koje mogu pomoći na putu rješavanja tog problema. popis namirnica kojima se trebate opskrbiti ako se borite s ovim problemom.

Jaja - jaja mogu biti izvrsna namirnica za sprečavanje gubitka kose, jer sadrže biotin, cink i moćni antioksidans selen, a bogata su i proteinima, što je važan nutrijent koji pomaže u sprječavanju gubitka kose. Naime, utvrđeno je da dijete koje reduciraju unos proteina izazivaju gubitak kose.

Masne ribe - ista nutricionistica ukazala je na masne ribe koje su bogate omega 3 masnim kiselinama, vitaminom D i proteinima, a osobito je istaknula losos koji sadrži uz to i selen te vitamin B. Napominje da je unos dovoljno omega 3 masnih kiselina prehranom važan i za mnoge druge zdravstvene funkcije, te da ih tijelo ne može samo proizvesti.

Orasi - orasi se ubrajaju među najzdravije grickalice. Pomažu u snižavanju kolesterola, kod dijabetesa te usporavaju proces starenja, a ono što mnogi ne znaju je da mogu pomoći i u sprječavanju opadanja kose. Nutricionistica Lisa Young pojasnila da su za zdravu kosu važne hranjive tvari koje sadrže orasi, a to su vitamin E, omega-3 masne kiseline, cink, selen i proteini.

Paprike - još jedan ključni nutrijent koji može pomoći kod gubitka kose je vitamin C. Jedna studija objavljena u časopisu The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology pokazala je da su žene koje su imale problema s tankom kosom nakon uzimanja vitamina C imale veći rast kose. Mnogo namirnica sadrži vitamin C, a osobito se savjetuju paprike.

Proteini sirutke - budući da su proteini tako važna komponenta u njezi vaše kose, preporučaju se i shakeovi bogati proteinima. Stručnjaci tako ističu koristi proteinskog shakea napravljenog od sirutke, jer je sirutka lako probavljiva i posjeduje puno proteina u maloj količini.