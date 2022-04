5 zanimljivih znakova srčanog udara

Tek toliko da znate, ne postoje dva ista srčana udara. Za svakoga je drugačije i znakovi upozorenja koje netko iskusi prije srčanog udara mogu se drastično razlikovati od osobe do osobe, kako piše The Heart Foundation.

Srčani udari se događaju kada se jedna ili više koronarnih arterija, koje opskrbljuju krvlju vaše srce, začepe. To znači da krv i kisik ne mogu doći do srca i dolazi do oštećenja srčanog mišića.

Jeste li znali da postoje neki manje očiti i manje uobičajeni znakovi upozorenja koje bi ljudi mogli doživjeti prije srčanog udara? Evo pet koje možda nećete očekivati:

Mučnina, probavne smetnje ili povraćanje - probavne smetnje, mučnina i povraćanje mogu biti simptomi mnogih stanja, ali ih je važno ne odbaciti jer mogu biti znak upozorenja srčanog udara opasnog po život. Najbolji način da budete sigurni je li ono što doživljavate kritično jest potražiti hitnu pomoć. Medicinski testovi mogu dijagnosticirati uzrok vaših simptoma, a ako se radi o srčanom udaru, što prije potražite pomoć, to bolje.

Nedostatak daha - nedostatak daha može biti uzrokovan tjelesnom aktivnošću, ekstremnim temperaturama ili velikim visinama. Također može biti čest simptom mnogih drugih zdravstvenih stanja. Međutim, stezanje u prsima, otežano disanje ili nedostatak daha s ili bez nelagode u prsima povremeno mogu biti znak upozorenja za srčani udar. Ako osjećate otežano disanje koje nije normalno za vas, najbolje je odmah potražiti liječničku pomoć.

Uopće nema znakova upozorenja - konačno, sasvim je moguće doživjeti "tihi srčani udar", gdje možda uopće nemate nikakve simptome. Moguće je doživjeti nekoliko ovih simptoma ili samo jedan. Obično traju najmanje 10 minuta i mogu se pojaviti iznenada ili se pogoršati s vremenom.

Vrtoglavica ili nesvjestica - ako iznenada postanete nesigurni na nogama, soba se počne vrtjeti ili vam vid počne blijedjeti, vaše tijelo vas možda upozorava na nadolazeći srčani udar. Odmah recite nekome ako osjetite ove simptome.

Znojenje ili hladan znoj - znojenje ili izbijanje hladnog znoja - odnosno iznenadna hladnoća u tijelu, bez obzira na temperaturu u okolini - također mogu biti znakovi upozorenja na srčani udar.