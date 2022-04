Sonja Kovačić - nova ravnateljica Kerempuha

Kazalište Kerempuh ima novu ravnateljicu što je priličan presedan, pa ne bi bilo loše čuti što ona misli o svom kazalištu i što bi željela napraviti od njega.

"Kerempuh je kazalište s dugom tradicijom, profiliranim repertoarom i jakim ansamblom. Naravno, u ovim izazovnim vremenima svi se trenutno nalazimo u nezavidnoj financijskoj situaciji, koja je posljedica pandemije ali i teške situacije u gradu Zagrebu", kazala je Kovačić.

Njoj je misao vodilja kroz suradnje s inspirativnim redateljima i umjetnicima, pojačan naglasak na gostovanja i povezivanje s važnim kazališnim kućama i festivalima, te projekte s fokusom na osvajanje nove publike, umjetnicima i gledateljima omogućiti puno kreativnog rada i predstave koje će publika voljeti.

"Kerempuhova je publika raznolika, a nama je cilj doći do nove, prvenstveno mlađe, naročito studentske publike, koja je vrlo malo prisutna u svim kazalištima, pa tako i kod nas", govori Kovačić, koja je ravnateljsku 'fotelju' Kerempuha preuzela 1. ožujka od Romana Šuškovića-Stipanovića, nakon što je 26 profesionalnih godina provela u Gavelli.

"Kazalište je neodvojiv dio mojeg identiteta. To je moj poziv koji volim i kroz koji se izražavam i gledam na svijet. Veliki dio života provela sam u kazalištu i zato nikad neću moći na to gledati kao na obični posao", govori nova ravnateljica kazališta u Prolazu Fadila Hadžića. "Gavellu ću uvijek doživljavati kao svoj drugi dom. No, odlučila sam napraviti iskorak. To se na mojem putu nametnulo kao sljedeći prirodan i logičan korak", dodaje.

Prvih mjesec dana na novome poslu, dodaje, prošlo je u odličnoj atmosferi te je uz podršku svih djelatnika već u potpunosti ovladala svim procesima i "ušla" u financijsko, operativno i umjetničko funkcioniranje toga teatra.

Napominje da je otprije upoznata sa situacijom u gradskim kazalištima pa je i ovamo došla potpuno spremna na sve izazove koji se, po njezinim riječima, prvenstveno tiču realizacije programa dok se čeka da nova gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem riješi druga goruća pitanja kako bi i kultura "došla na red". Naime, još nije imenovan novi pročelnik Ureda za kulturu.

"Tek će se tim izborom moći aktivno započeti dijalog i konkretno planiranje. Činjenica je da je u javnim gradskim kazalištima zaposleno oko 700 djelatnika koji žele raditi i stvarati, a tu su i samostalni umjetnici - redatelji, pisci, prevoditelji, dramaturzi, scenografi, kostimografi, autori glazbe, oblikovatelji svjetla i videa, koreografi (...), koje se angažira isključivo po projektima, te im je sa svakim otkazivanjem egzistencija direktno ugrožena", pojašnjava Kovačić. Zbog svega toga, krizu u kulturi trebamo shvatiti doista ozbiljno i početi ju rješavati što prije, smatra.

Kako se ne bi otkazivale suradnje, te zbog publike koja stalno traži nove naslove, Kerempuh će u program i realizaciju novih predstava ulagati vlastite prihode. "Maksimalno ću se truditi da se program realizira, bez obzira na sve prepreke", ističe Kovačić.