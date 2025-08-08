Nedavno je zagrebačka Fraktura objavila treći dio proze suvremene danske književnice Solvej Balle, O VOLUMENU VREMENA 3, u finom, tvrdo ukoričenom izdanje, na 200 stranica, u prijevodu s danskog Edina Badića i Sandre Ljubas.

Pratimo Taru Selter, koja s sociologom Henryjem, zarobljenom u istom danu istražuje pravila neobičnog zastoja tražeći granice vremenskog procijepa.

Sele se u kuću u Bremenu, nastojeći razumjeti što se događa.

Devetnaesti studeni nikako da se pojavi.

Pred nama se otvara vremenska kapsula.

Ljudi su zatočeni u beskonačnom danu. No, možda to ipak nije prokletstvo, već prigoda za dublje razumijevanje svijeta i činjenje dobra...