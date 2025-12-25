« Knjiga
KNJIŽEVNOST

Emily Rudolf: Time-out

Time-out jednako tako razotkriva lažan sjaj društvenih mreža, sreću i luksuz koji se kriju iza postova i fotografija poznatih

Time-out
Time-out (Arhiva)
Emily Rudolf

Nedavno je Fraktura objavila novi psihološki triler Emily Rudolf TIME-OUT, u broširanom izdanju,na gotovo 400 stranica, u prijevodu s njemačkog Latice Bilopavlović Vuković.

Nakladnik osobito ističe slijedeće u ovom zanimljivom i napetom trileru „Time-out jednako tako razotkriva lažan sjaj društvenih mreža, sreću i luksuz koji se kriju iza postova i fotografija poznatih. Uzmite time-out od ekrana i pokušajte otkriti što je privid, a što stvarnost."

Tko je ubio Viktoriu Kaplan, osobito važnu influencericu?

Piše: Miroslav Pelikan
25.12.2025.
    
