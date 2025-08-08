Victoria Bellezza: Osam priča o ljubavi

Zagrebački nakladnik BODONI nedavno je objavio zanimljivu knjigu stripova autorice pod imenom Victoria Belleza (ne želi otkriti svoj identitet), uz dvije proze Želimira Periša i Drage Glamuzine, u sjajnoj tvrdo ukoričenoj opremi, uz mnošto ilustracija erotskog karaktera.

Naravno, u središtu pozornosti je ljudska seksualnost.

Nakladnik ističe kako je „Osam priča o ljubavi kolekcija stripova koji pokazuju nesputanu žensku slobodu, u kojima su junakinje te koje su otvorene, slobodne te koje za sebe žele i uspijevaju ostvariti sreću, i tjelesnu i duševnu."

Zacijelo će čitatelje privući atraktivni likovni dio, ilustracije izvrsne, fino odmjerene ali i uzbudljive.