Gerbrand Bakker: Frizerov sin

Nedavno je Fraktura objavila roman Gerbranda Bakkeer FRIZEROV SIN, u finoj tvrdo ukoričenoj opremi, na 246 stranica, u prijevodu s nizozemskog Romane Perčinec.

1977. , u avionskoj nesreći na Tenerifima pogibaju svi putnici.

Pogininuo je Simonov otac, Cornelis.

Tajno je otputovao.

Četrdeset godina kasnije, Simon, koji je frizer kao i njegov otac, spreman je potražiti oca, suočiti se s traumom.

Majka mu nikada nije pričala o ocu.

Simon osjeća da se nešto krije od njega.