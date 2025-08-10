Gerbrand Bakker: Frizerov sin
Gerbrand Bakker (Arhiva)
Nedavno je Fraktura objavila roman Gerbranda Bakkeer FRIZEROV SIN, u finoj tvrdo ukoričenoj opremi, na 246 stranica, u prijevodu s nizozemskog Romane Perčinec.
1977. , u avionskoj nesreći na Tenerifima pogibaju svi putnici.
Pogininuo je Simonov otac, Cornelis.
Tajno je otputovao.
Četrdeset godina kasnije, Simon, koji je frizer kao i njegov otac, spreman je potražiti oca, suočiti se s traumom.
Majka mu nikada nije pričala o ocu.
Simon osjeća da se nešto krije od njega.
