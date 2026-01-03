Al Pacino: Sonny Boy - Autbiografija

Nedavno je VBZ u biblioteci Ambrozija (knjiga 693.) objavio Autobiografiju Al Pacina SONNY BOY, u vrlo lijepoj opremi, na 320 stranica, u prijevodu s engleskog Andree Šimunić.

Nakladnik ističe" Glumac i redatelj Al Pacino jedinstvena je ličnost u svijetu američkog kazališta i filma. Odrastao je u Južnom Bronxu u američko-talijanskoj obitelji, a pohađao Srednju školu za izvedbene umjetnosti te se usavršavao u Herbert Berghof Studiju kod Charlesa F. Laughtona i u Actors Studiju kod Leeja Strasberga."

Izvrsna autobiografija, približava nam svijet filmske umjetnosti u proteklih pedesetak godina.