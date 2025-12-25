Tatiana Tibuleac: Ljeto kad je mama imala zelene oči

Nedavno je VBZ u svojoj biblioteci Ambrozija ( knjiga 702.) objavio prozu Tatiane Tibuleac LJETO KAD JE MAMA IMALA ZELENE OČI, u izvrsnoj opremi,na 146 stranica, u prijevodu s rumunjskog Ivane Olujić.

Nakladnik napominje „Tatiana Ţîbuleac vodeći je spisateljski glas suvremene moldavske književnosti, a premda već petnaestak godina živi u Parizu, jedini jezik na kojem stvara je rumunjski. Ljeto kad je mama imala zelene oči njezin je prvi roman."

Kritike ističe kako je „Ljeto kad je mama imala zelene oči Tatiane Ţîbuleac izniman roman, britak i fascinantan, melankoličan i upečatljiv te zasluženi dobitnik više književnih nagrada."