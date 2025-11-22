Smijehom do manje stresa i boljeg pamćenja

Smijeh je dobar za zdravlje, to se zna već dugo, no sada znamo i još nešto - blagotvorno utječe na kratkoročno pamćenje starijih osoba, dokazali su istraživači sa Sveučilišta Loma Linda zanimljivim eksperimentom.

Naime, ispitanike su podijelili u dvije skupine i jednoj su prikazali filmsku komediju, dok druga grupa nije gledala film

Nakon toga obje su skupine podvrgnute testovima kratkoročnog pamćenja, a skupina koja je gledala film pokazala je uvjerljivo bolje rezultate.

Dodatna analiza sline svih sudionika pokazala je da oni koji su gledali komediju imaju niže razine kortizola, hormona stresa, što je dovedeno u vezu s poboljšanjem kratkoročnog pamćenja.

Kortizol je već u nekim prijašnjim istraživanjima povezan s negativnim utjecajem na kratkoročno pamćenje, tako da se sada sa sigurnošću može reći da smijeh uklanja stres i poboljšava kratkoročno pamćenje.