Kava - novi razlozi za zadovoljstvo

Ako pijete kavu, sigurno ste već koji put pročitali u novinama ili čuli u drugim medijima da može loše utjecati na zdravlje. Međutim, neke najnovije vijesti izgledaju optimistično. Tijekom zadnjih dvadesetak godina nekoliko je studija, uglavnom iz Europe, tvrdilo da redovno pijenje vrlo jake kave može znatno povisiti razinu kolesterola u krvi. Većina stručnjaka smatra da je pitanje veze kave i srčanih bolesti zaključeno.

Konzumiranje kave u razumnim količinama nema veze s rizikom srčanog oboljenja. Što se tiče Parkinsonove bolesti, znanstveni dokazi ukazuju da kava može pomoći u obrani od nje.Tridesetogodišnja studija, koja je uključila 8000 Japanaca i Amerikanaca koji su bili veliki potrošači kave, pokazala je da su oni imali svega petinu rizika više kojem su bili izloženi oni koji nisu pili kavu. Liječnici iz Massachusetts Opće bolnice našli su indirektan dokaz da kofein - stimulans u kavi koji stvara naviku - može ustvari pridonijeti u borbi protiv Parkinsonove bolesti.

Kada govorimo o povezanosti između raka i ispijanja kave, valja napomenuti kako su se ispitivanja te povezanosti fokusirala na tri organa i umirujuća su.

Ukratko, ta veza je ekstremno slaba ili čak uopće ne postoji. Ispitivanja su također pokazala da kava nema nepovoljan utjecaj na rizik od raka debelog crijeva.

Pet kanadskih studija u vezi kave i pobačaja zaključilo je da su trudnice koje su konzumirale kofein u količini ekvivalentnoj dvjema šalicama kave dnevno, imale 36 posto više pobačaja nego žene koje su pile manje od toga.

Najnovija istraživanja su pokazala da je granična kritična količina, koja povećava vjerojatnost pobačaja ipak negdje oko pet do šest šalica kave dnevno.