Slobodno počnite stavljati novogodišnje ukrase

Shopping centri uvijek su prvi, oni kreću s masovnom prodajom božićnih ukrasa i raznoraznih poklona, slatkiša, sitnica i potrepština vezanih uz taj mnogima najdraži blagdan u godini.

Isto tako ste mogli vidjeti da su već godinama izlozi dućana u "božićnom tonu" već od blagdana Svih svetih što po mnogima uništava čar božićnog ugođaja.

Trgovine naravno to čine radi profita, no mnogi i svoje domove počinju ukrašavati puno, puno prije Božića.

UNILAD je razgovarao sa stručnjacima kako bi našli psihološka obrazloženja koja stoje iza ranog božićnog ukrašavanja i preranog slavljenja Božića.

Steve McKeown, psihoanalitičar, rekao je za ovaj portal: "Iako može postojati niz simptomatskih razloga zbog kojih bi netko želio rano opsesivno postavljati ukrase, najčešće je to iz nostalgičnih razloga ili da bi proživio čaroliju ili nadoknadio prošlo zanemarivanje. U svijetu punom stresa i tjeskobe ljudi se vole povezivati ​​sa stvarima koje ih čine sretnima, a božićni ukrasi izazivaju one najsnažnije i mnogima najljepše dječje uspomene. Dekoracije su samo dio toga, a rano postavljanje istih dovodi do sreće i uzbuđenja".

Osim vraćanja u djetinjstvo, ukrasi imaju još jednu ulogu.

Dokazi iz istraživanja objavljenog u "Journal of Psychology of Environment" pokazuju kako se ukrasi koriste kao "znakovi pristupačnosti".

Ispitivale su se dvije vrste kuća - one koje su bile prekrivene ukrasima i one koje nisu. Sudionici su trebali reći koje kuće im izgledaju toplije, društvenije. Pokazalo se da su to upravo one s ukrasima.

Naravno da postoje i oni koji su opsjednuti Božićem samo kako bi nemilice trošili. Ipak, nemojte prerano osuditi one koji se (božićnom) ukrašavanju vesele kao malo dijete!