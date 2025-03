Slavimo žene: atrakcije diljem svijeta koje inspiriraju i osnažuju

Bilo da se odaje počast ženama koje su kročile neutabanim stazama, dijele inspirativne priče ili slave prošla i sadašnja postignuća žena, Međunarodni dan žena 8. ožujka 2025. podsjetnik je na ostvareni napredak na području jednakosti spolova i zadivljujući doprinos žena kroz povijest. Muzeji su odlična mjesta za podsjećanje na ove povijesne prekretnice jer imaju ključnu ulogu u očuvanju i obrazovanju o utjecaju žena na društvo. Budući da sve više putnika traži iskustva s dubljim značenjem, a 47% hrvatskih putnika izražava interes za posjete muzejima ili galerijama na svojim putovanjima, Booking.com izdvaja glavna odredišta i atrakcije koje odaju priznanje i slave žene diljem svijeta.

Rim, Italija

Jedan od najpoznatijih gradova na svijetu, Rim, može se pohvaliti bogatom poviješću, uključujući ulogu utjecajnih žena. Od carica do pjesnikinja, žene u Antičkom Rimu uspjele su se osloboditi tradicionalnih rodnih uloga da bi ostavile trag. Posjetitelji mogu istražiti znamenitosti povezane s ovim moćnim ženskim figurama, a mogu čak i otići na obilazak na temu renesansnih kurtizana kako bi saznali njihove inspirativne priče. Osim toga, radovi umjetnica i njihov doprinos umjetnosti ukrašavaju brojne muzeje i galerije u ponudi grada Rima. Posjetitelji također mogu sudjelovati u likovnoj radionici, gdje će istražiti nove tehnike za stvaranje svog jedinstvenog remek-djela. Svojim izložbama, obilascima i muzejima Rim poziva putnike da se upoznaju s povijesnim nasljeđem mnogih ključnih žena koje su oblikovale povijest grada i nastavljaju inspirirati njegovu sadašnjost i budućnost.

Oaxaca, Meksiko

Poznata kao kulinarsko središte Meksika, Oaxaca je očaravajuće odredište za one koji žele proslaviti doprinos žena u njezinom bogatom kulturnom nasljeđu. Grad je poznat po svojim zajednicama autohtonog stanovništva, od kojih mnoge cijene vitalnu ulogu koju žene imaju u očuvanju tradicije, umjetnosti i zanata. U njemu prevladava ugođaj malog mjesta i snažan osjećaj zajednice, pa je ovo odredište sigurno čak i za žene koje putuju same. Posjetitelji mogu istražiti lokalne tržnice na kojima će pronaći tekstile složene izrade i keramiku lokalnih obrtnica te pohađati radionice koje vode žene s ciljem osnaživanja zajednice. Kulinarstvo regije također je obogaćeno kuhinjama koje vode žene, kao što je iskustvo tradicionalnog kuhanja Oaxaqueñe po bakinim receptima. Ovdje posjetitelji mogu naučiti pripremati predjela, tradicionalna pića, salse i glavna jela, a pritom mogu poslušati tradicionalne lokalne priče. Kulturno bogatstvo grada temelji se na fuziji autohtonih kultura, a zahvaljujući jakim vezama s matrijarhalnim tradicijama ovo je odredište prikladno za odavanje priznanja doprinosu žena.

Tasmanija, Australija

Najveći otok u Australiji, Tasmanija, dio je nacije koja je predvodila borbu za pravo glasa žena u svijetu. Žene su tamo dobile pravo glasa 1903. godine, a tasmanijska povijest pruža inspirativan uvid u napredak na području ženskih prava. Putnici mogu saznati priče o ženama predvodnicama promjena kroz izložbe, lokalne muzeje i obilaske na temu umjetnosti i povijesti koji se održavaju diljem otoka, što uključuje izlet s posjetom tvornice Cascades Female Factory u Hobartu. Ovdje posjetitelji mogu saznati više detalja o progonstvu, zlostavljanju i prisilnoj migraciji osuđenih žena i djevojaka i vidjeti kako su pridonijele razvoju Australije od vremena kolonizacije do danas. Tasmanija je poznata kao mirno mjesto s prijateljskom atmosferom, a ima i nisku stopu kriminala, što je čini sigurnim odredištem za osobe koje putuju same i ljubitelje boravka na otvorenom te im omogućuje da bezbrižno uživaju u posjetu. Putnicima koji žele otkriti više o doprinosu žena tasmanijskom nasljeđu otok nudi iskustvo koje osnažuje i dugo se pamti.

Charleston, SAD

U Charlestonu, gradu bogate prošlosti, imat ćete odličnu priliku steći razumijevanje i naučiti cijeniti postignuća žena u SAD-u zahvaljujući dugoj povijesti doprinosa žena građanskim pravima, politici i obrazovanju. Ključne osobe kao što su Mary Mcleod Bethune i Septima Poinsette oblikovale su nasljeđe grada. Za one koji žele iz prve ruke učiti o ženama koje su utjecale na ovaj grad, obilazak Charlestona na temu žena i vina razotkriva povijesnu četvrt i znamenitosti povezane s njima. Obilazak, kojem je cilj obrazovati posjetitelje, usredotočen je na žene koje su promijenile grad politički, društveno i gospodarski te nudi inspirativan i optimističan uvid u njihove živote i postignuća, pri čemu su često bile suočene s raznim izazovima. Charleston je poznat po prijateljskoj i gostoljubivoj atmosferi, što ga čini sigurnim gradom za ženske putnike. Zahvaljujući utjecajnim pričama, šarmantnoj povijesnoj četvrti i živoj kulturnoj sceni ovaj grad u Južnoj Karolini gostima nudi odmor koji ima dublje značenje i djeluje oslobađajuće.

Hanoi, Vijetnam

Smješten uz deltu Crvene rijeke, Hanoi je užurban grad koji ima neizostavnu ulogu u vijetnamskoj politici, tradiciji i kulturi. Grad nudi priče o otpornosti i vodstvu kroz atrakcije kao što je obilazak Vijetnamskog muzeja žena, koji ističe ulogu žena u razvoju zemlje te borbe i pobjede žena u vijetnamskoj povijesti. Putnici koji posjećuju Staru četvrt mogu kušati vijetnamsku kuhinju, pri čemu mnoge lokale vode žene kao glavne kuharice, za koje se smatra da predvode kulinarske inovacije. Da bi istražili bogatu povijest i kulturu Hanoija, gosti mogu krenuti na obilazak džipom koji vode žene i tako doživjeti najveće znamenitosti i manje poznate atrakcije, a pritom podržati žene na vodećim položajima u branši. Sa svojom kombinacijom živahnih ulica i povijesnih znamenitosti Hanoi nudi bogatu priliku za slavljenje ženskih postignuća.

