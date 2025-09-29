Slavenka Drakulić: Oni ne bi ni mrava zgazili
Književnica je oživjela osrednje ljude koji su počinili izvanredne zloćine, ističe kritika.
Oni ne bi ni mrava zgazili... (Arhiva)
Nedavno je Fraktura objavila knjigu Slavenke Drakulić ONI NE BI NI MRAVA ZGAZILI, u broširanom izdanju, na 180 stranica.
U ovoj je knjizi Slavenka Drakulić dala prikaz suđenja u Haagu za ratne zločine.
Nakladnik posebno ističe." Kako i zašto danas čitati knjigu Slavenke Drakulić Oni ne bi ni mrava zgazili? Da, ona je svakako dokument vremena, i onoga u kojem je pisana i onoga o kojemu je pisana. No ona je i svojevrstan univerzalni vodič za suočavanje s prošlošću, prvenstveno onom neželjenom."
