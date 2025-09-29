Slavenka Drakulić: Oni ne bi ni mrava zgazili

Nedavno je Fraktura objavila knjigu Slavenke Drakulić ONI NE BI NI MRAVA ZGAZILI, u broširanom izdanju, na 180 stranica.

U ovoj je knjizi Slavenka Drakulić dala prikaz suđenja u Haagu za ratne zločine.

Književnica je oživjela osrednje ljude koji su počinili izvanredne zloćine, ističe kritika.

Nakladnik posebno ističe." Kako i zašto danas čitati knjigu Slavenke Drakulić Oni ne bi ni mrava zgazili? Da, ona je svakako dokument vremena, i onoga u kojem je pisana i onoga o kojemu je pisana. No ona je i svojevrstan univerzalni vodič za suočavanje s prošlošću, prvenstveno onom neželjenom."