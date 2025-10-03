« Knjiga
objavljeno prije 1 sat i 24 minute
OSVRT

Paul Lynch: Prorokova pjesma

Radnja romana smještena je u blisku budućnost u Irsku, gdje je desničarska, totalitarna vlada preuzela vlast, neslaganje rješava novoosnovana tajna policija

Paul Lynch
Paul Lynch (Arhiva)
Više o

književnost

,

osvrt

,

Prorokova pjesma

,

Paul Lynch

Nedavno je zagrebački nakladnik Ljevak objavio novi zanimljivi naslov u Biblioteci Cicero.

Riječ je o romanu nagređenog Nagradom Booker za 2023. Godinu, Paula Lyncha PROROKOVA PJESMA, u izvrsnom , privlačnom tvrdom uvezu, na 315 stranica, u prijevodu s engleskoga Deana Trdaka.

Radnja romana smještena je u blisku budućnost u Irsku, gdje je desničarska, totalitarna vlada preuzela vlast, neslaganje rješava novoosnovana tajna policija.

Sve je bliža tiranija. Eilish Stack bespomoćno promatra svijet oko sebe koji se mijenja.

Najprije joj nestaje muž a zatim i najstariji sin, ona kreće u očajnički plan da zaštiti ostatak obitelji.

Mogućnost zamisliva na svakom mjestu i u svako vrijeme.

Piše: Miroslav Pelikan
03.10.2025. 17:01:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh