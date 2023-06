Sladoled svaki dan - dobra ili loša ideja?

Sladoled je ljetna hrana, definitivno, a ovih dana su temperature došle do te granice kad ga baš svatko traži... no, je li to dobro za vas?

Ne baš, izgleda - prema web stranici Ben & Jerry's sladoleda, ovaj popularni proizvod sadrži 34 grama dodanog šećera (to je čak 8,5 žličica), da ne spominjemo 18 grama masti po porciji od 2/3 šalice. Većina od tih masnoća su zasićene masnoće. To je iznimno važno imati na umu za svakoga tko vodi računa o prevenciji bolesti srca i srčanog udara. Ponovno: jedna porcija ove marke sladoleda zauzima vaš ukupni dnevni unos zasićenih masti.

S druge strane, gelato je možda bolja ideja - budući da je gelato na bazi vrhnja, a ne na mlijeku, osjećaj je da je lakšim za želudac i cjelokupnu probavu. ravu poslasticu".

Voćni sladoled je super jednostavan za napraviti, a ovaj ga nutricionist preporučuje kao najbolju opciju:

Tek toliko das znate - koliko sladoleda dnevno trebate pojesti ovisi o nekoliko individualiziranih čimbenika, uključujući ukupnu prehranu i unos šećera, vrstu sladoleda i veličinu porcije, kao i bilo koje posebno zdravstveno stanje.

"Dobra vijest je da još uvijek možete svakodnevno jesti sladoled i smršaviti", kaže Jacobson. "Ključno je voditi računa o veličini porcije i kako se to uklapa u vaš ukupni unos kalorija i dodanog šećera. A kako biste podržali ravnotežu šećera u krvi, pokušajte uživati ​​u maloj porciji odmah nakon obroka s proteinima, mastima i vlaknima umjesto na prazan želudac".

Znači - navalite, ali pazite na koji sladoled ;)