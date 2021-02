Skuhajte najbolju kavu

Jutarnja kava mora biti najbolja - ona nas budi i tražimo onaj okus zbog kojeg je i volimo, tako da ne smije biti grešaka.

No, znate li kako napraviti najbolju kavu? U zadnje vrijeme kave su se pile po kafićima, prepune raznoraznih dodataka, no kako se ne smijemo igrati i moramo raditi sve po pravilima, kafića još uvijek nema... no, to ne mora značiti da nema kave.

Iako će mnogi ujutro zgrabiti kuhalo za vodu i napraviti šalicu kave što je brže moguće, postupak bi zapravo trebao biti promišljen, tvrde stručnjaci.

Dvije najčešće pogreške kod kuhanja kave su korištenje kipuće vode i to što ljudi ne prate upute za pripremu kave.

Voda iz slavine razlikuje se u cijeloj zemlji, a ako živite u području vode s puno minerala, preporučuje se uporaba filtra za vodu. Bolje je ne upotrebljavati kipuću vodu jer će ona spržiti talog kave. Najbolje je pričekati jednu minutu nakon što kuhalo završi s grijanjem vode.

Trebali biste voditi računa i o zrnima kave.

Stručnjaci smatraju da je bolje potrošiti više novca na kvalitetnija i ukusnija zrna nego na skupe aparate i pribor za pravljenje kave.

Uz to, trebali biste trebali pronaći savršeni omjer kave i vode te tu količinu koristiti svaki dan. Na primjer, dobar recept za kavu jest 70 grama kave na jednu litru vode. Vodu prelijte preko mljevenih zrna kave, pomiješajte nakon 30 sekundi i nakon četiri minute možete piti kavu.

Važno je i gdje držite svoju kavu. Kava bi se uvijek trebala držati u čvrsto zatvorenoj posudi što dalje od hladnjaka. Vrlo je delikatna namirnica i trebala bi izbjegavati kisik, vlagu i mirise druge hrane