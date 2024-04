Sjajni smještaji kao iz televizijske dramske serije

Jedan od hitova emitiran tijekom lockdowna 2021. godine i dobitnik 14 nagrada Emmy, mračna komična drama koja iznosi tajne i skrivenu sliku jednog luksuznog hotelskog lanca, vraća se na male ekrane početkom 2025. Radnja druge sezone premjestila se s Havaja na sjeveroistočnu obalu Sicilije, a objavljeno je da će se treća sezona, za koju postoje velika očekivanja, snimati u dva luksuzna odmarališta na Tajlandu. S više od polovice hrvatskih putnika (53 %)* koji žele iskusiti „energiju glavnog junaka" 2024. godine, koja je bolja pozornica od jedne od fantastičnih lokacija na kojoj se snimala ova poznata dramska serija? Booking.com, globalni lider koji putnicima nudi najveći izbor nevjerojatnih smještaja, predstavlja stvarna odmarališta prikazana u seriji - nova i stara - te neke od njihovih najekstravagantnijih sadržaja.

Four Seasons Resort Koh Samui - Koh Samui, Tajland

S tako lijepim krajolicima nije ni čudo što je ovo čarobno mjesto za odmor odabrano za treću sezonu. Na tropskom brežuljku na sjeverozapadnom dijelu otoka Koh Samui, s pogledom na privatnu plažu i Tajlandski zaljev, Four Seasons Resort Koh Samui nudi najveći mogući komfor. Zavodljive vile s dalekosežnim pogledom na more imaju i vlastite infinity bazene te hladnjake pune vina, a spa centar nudi masaže koje će odagnati svaki stres iz stvarnog svijeta. Uživite se u ulogu glavnog junaka na ležaljci s pogledom na pučinu u baru na plaži, u kojem ljubazno osoblje priprema raznoliku lepezu koktela. Gostima su na raspolaganju butler, rashlađeni ručnici uz bazen i vozila za golf terene koja ih voze niz brežuljak i natrag. Gosti mogu uživati u svakodnevnom životu na otoku uz jogu ili tajlandski boks na plaži u svitanje, krstarenju pučinom na privatnoj jahti danju i povratku na večeru uz svijeće u osamljenoj uvali. Za fantastične krajolike, od slavnih hramova do čarobnih vrtova, prijavite se za obilazak otoka Koh Samui radi fotografiranja za Instagram: Najpoznatija mjesta, uz uključen prijevoz iz samog odmarališta.

Anantara Mai Khao Phuket Villas - Phuket, Tajland

Plantaža kokosa na osamljenoj sjeverozapadnoj obali Phuketa pretvorena u odmaralište s vilama također je mjesto snimanja predstojeće sezone. Mai Khao je šarmantno i intimno mjesto. Plavu lagunu okružuju vile u hladu palmi, a svaka ima vlastiti mali bazen i terasu za sunčanje, gdje ljubazno osoblje dostavlja doručak brodom. Glavni bazen prostire se duž obale i gostima pruža mogućnost plutanja na napuhanim madracima ili veslanje do koktel-bara u infinity bazenu. Uz pjev ptica i glasanje macaklina ovo je savršeno mjesto za jogu, masažu ili intimnu večeru u restoranu u kućici na drvetu. Ekstravagancija ovdje nikad nije daleko, pa odmaralište organizira redovna gastro događanja na plaži te predstave s vatrometom i bacačima plamena. Osoblje ovog objekta u Booking.com-ovu programu Travel Proud poznato je po tome što maksimalno izlazi ususret gostima, pa tako čak i glume Kupida da gostima pomognu u isplaniranom romantičnom iznenađenju. Temu s malih ekrana nastavite izletom kanuom na obližnji otok na kojem se snimao James Bond, do čuvenog zaljeva Phang Nga, te upoznajte tropske mangrove ploveći tradicionalnim dugačkim čamcem.

Four Seasons Maui at Wailea - Wailea, Maui, Havaji, SAD

Prva sezona uvela je gledatelje u radnju sa šašavim osobljem i disfunkcionalnim obiteljima u jednom izmišljenom odmaralištu na Havajima. Radnja ove dramske serije u stvarnom se životu odvija u odmaralištu Four Seasons Maui at Wailea, koje gleda na svjetlucavi Tihi ocean. Aloha, blaženstvo! Veliki bazen s fontanom okružen je bijelim paviljonima, a u mirnom bazenu namijenjenom isključivo odraslima dostupan je bar u kojem se poslužuju tropski kokteli u izdubljenim ananasima. Za dramatičan dojam ključni su suiteovi, koji su uređeni u zagasitim tonovima te imaju kupaonicu obloženu mramorom, kao i avangardne krevete s tehnologijom za reguliranje temperature i velikom ponudom jastuka. Ovo elegantno odmaralište na otoku omiljeno je odredište dobrostojećih gostiju, kojima ljubazno osoblje uz bazen poslužuje besplatne grickalice, kremu za sunčanje i rashlađene ručnike. Gosti u sumrak mogu svaku večer uživati u nastupima hula plesačica i večerati u restoranu Wolfganga Pucka, u kojem se poslužuju spektakularni otočki specijaliteti. U odmaralištu se nalazi više od 2000 originalnih umjetničkih djela, koja su vrijedna večernje šetnje. U Lahaini, na samo nekoliko minuta vožnje, čeka vas predstava s večerom Mitovi Maui Luau, koja nudi tradicionalnu havajsku zabavu, uključujući uzbudljive plesove s noževima, koji bi isto tako mogli biti sastavni dio televizijske serije.

San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel - Taormina, Sicilija

U ovom se ugodnom luksuznom odmaralištu smještenom u samostanu iz 14. stoljeća odvija većina radnje druge sezone. San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel, na litici iznad Jonskog mora, savršena je za one koji žele zadovoljiti svoju unutarnju filmsku zvijezdu i naći se na trenutak u ulozi Monice Vitti. Povijesna unutrašnjost hotela očarava, kao i pogled na planinu Etna, a odlikuje se izvornim freskama, nadsvođenim stropovima i dvorištima punim kipova. S infinity bazena na vrhu litice pruža se pogled na zaljev Taormina, nad kojim se protežu veličanstveni talijanski vrtovi prožeti mirisom limuna i lavande. Ova sicilijanska oaza prožeta je poviješću, a gosti mogu boraviti u jednoj od soba samostana, od kojih svaka ima fresku nekog sveca iznad vrata. Moderne sobe uređene su u raskošnom stilu, a imaju duboke kade i iznimno udobne krevete. Pogled na more koji se iz njih pruža očarat će goste. Ostali sadržaji obuhvaćaju teretanu, wellness centar i tri elegantna restorana, u kojima gosti mogu kušati jela u restoranu s Michelinovim zvjezdicama. Izlet na temu Kum protiv mafije, uz sicilijanski lagani ručak, odvest će putnike na popločene ulice Savoca i Forza d'Agròa, na kojima se snimao taj legendarni film, a koji se spominje i u ovoj mračnoj komičnoj dramskoj seriji.