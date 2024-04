Pet glavnih kaubojskih odredišta koja nisu samo u Teksasu

Iako se country glazba pojavila kasnih 1920-ih kao pravi američki žanr s korijenima iz ruralnijih dijelova dubokog američkog juga i zapada, razvila se u masovno omiljenu glazbu zahvaljujući mnoštvu pop-zvijezda koje su u svoj reportoar dodale njezine melodije karakteristične za balade i glazbu za ples. Uz jednu od najvećih zvijezda glazbene industrije koja je 29. ožujka debitirala sa svojim prvim country albumom i 64 %* hrvatskih putnika koji će vjerojatno ići na putovanje ako su strastveni prema nekom glazbeniku, Booking.com otkriva neka od najboljih odredišta koja su putnici na Booking.comu preporučili za country glazbu.** Dakle, navucite te kaubojske čizme i zakoračite na plesni podij!

Nashville, Tennessee, Sjedinjene Države

Ako postoji američka savezna država u kojoj sve odiše country glazbom, onda je to Tennessee. Nashville, njegov glavni grad, istinski je temelj country glazbe. Obožavatelji countryja bit će sretni kada čuju da Ulaznica za Kuću slavnih country glazbe i muzej pruža nevjerojatnu priliku da se upoznaju s radom njezina 152 legendarna člana. Gosti će također imati priliku naučiti nešto o povijesti countryja i njegovom iznimnom utjecaju na današnju glazbu. Ulice Nashvillea s prvoklasnim plesnim dvoranama i bučnim barovima honky-tonks (barovima uz cestu koji su puni zabave, veselja i nastupa uživo), učinit će da se ljubitelji country glazbe ovdje osjećaju kao kod kuće. Nakon obilaska barova, otkrijte najbolje u gradu s obilaskom Double-decker Bus Tour of Nashville, koji obuhvaća više od 100 kultnih znamenitosti, uključujući Capitol države Tennessee i Centennial Park.

Gdje odsjesti: U srcu ovog živahnog grada nalazi se Omni Nashville Hotel, iz kojega gosti mogu lako doći do raznih lokacija povezanih s country glazbom; obožavatelji glazbe bit će posebno sretni jer su kompleks Music City Center te Kuća slavnih country glazbe i muzej udaljeni samo nekoliko koraka. Nakon toga, gosti će se susresti s još više južnjačke gostoljubivosti u jednom od hotelskih restorana, baru uz bazen ili uz spa i luksuzne tretmane za tijelo.

Austin, Texas, Sjedinjene Države

Poznat i kao "Država usamljene zvijezde", Teksas je rodni grad brojnih svjetskih glazbenih ikona i poznat je po svojim raznolikim krajolicima, slikovitim terenima, ukusnoj tex-mex kuhinji i ponajviše po svjetski poznatoj kaubojskoj kulturi. Posjetitelji koji su raspoloženi za istraživanje ove kulture ne bi smjeli propustiti izlet u Austin, grad koji nudi atrakcije kao što su obilazak City and Hill Country Sightseeing Tour, gdje će putovati sa stilom u luksuznom kombiju bez krova, dok uživaju u prekrasnim pogledima na okolna naselja. Tražite nešto malo neobičnije? Ukleta pješačka tura Austinom poziva putnike da svjedoče najjezivijim atrakcijama u Austinu, prepunim povijesnih, ali i eteričnih priča o ubojstvima, misterijama i naravno, duhovima!

Gdje odsjesti: Nakon dugih, avanturističkih dana, gosti se mogu opustiti u Hotelu ZaZa Austin, koji se može pohvaliti vanjskim bazenom, saunom i fitness centrom. Obožavatelji glazbe sigurno će biti zadivljeni kipom teksaške glazbene legende, Willieja Nelsona, koji se nalazi u blizini hotela. Willie je cijenjen zbog pjesama koje je napisao te je zaslužan za hitove brojnih izvođača.

Tamworth, Novi Južni Wales, Australija

Sjeveroistočno od australskog Novog Južnog Walesa nalazi se grad Tamworth, poznat i kao nacionalna meka country glazbe. Godišnji festival country glazbe u Tamworthu održava se svakog siječnja, a posjetitelji ovdje mogu otkriti značajne atrakcije kao što je Velika zlatna gitara, koja je simbol doprinosa ove destinacije gore spomenutom žanru. U blizini se nalazi i centar za posjetitelje, koji svjetla reflektora usmjerava na nevjerojatne memorabilije lokalnih umjetnika i njihove pjesme. Putnici koji vole vodene sportove mogu unajmiti automobil kako bi posjetili šarmantni Newcastle, poznat po brojnim plažama. Nakon toga, gosti mogu uživati u Boutique Hunter Valley vinskoj turi s polaskom iz Newcastlea. U dolini Hunter, koja je poznata kao najstarija vinogradarska regija u Australiji, posjetitelji se mogu diviti prekrasnim pogledima na vinovu lozu.

Gdje odsjesti: Apartmani Cadman Motor Inn and Apartments nalaze se na samo nekoliko minuta hoda od centra grada, a nude gostima priliku da opušteno istražuju Tamworth. Zahvaljujući prostranim sobama, vanjskom bazenu, travnatom igralištu savršenom za djecu i brojnim roštiljima, gosti će se sigurno osjećati kao kod kuće. Nalaze se u blizini parka Tamworth Bicentennial Park, stoga se gosti mogu opustiti u ovom bujnom zelenom utočištu, zajedno sa slikovitim pogledom i livadama uz jezero.

Bundoran, Okrug Donegal, Irska

Putnici u potrazi za nekonvencionalnim kaubojskim odredištem trebali bi razmotriti primorsko ljetovalište Bundoran, južno od okruga Donegal, koje se s ljubavlju naziva glavnim country gradom Irske. Ljubitelji glazbe mogu biti sigurni u autentično iskustvo jer je ovaj grad vikendom mjesto gdje se održavaju glazbeni country nastupi s poznatim lokalnim zvijezdama, koji se održavaju u hotelu Allingham Arms Hotel. Tijekom dana, oni koji vole boravak na otvorenom mogu istraživati prekrasan krajolik na izletu Bog Safari Hike, koji posjetiteljima omogućuje uživanje u očaravajućem okruženju dok slušaju zanimljive informacije i mitove o tome kako je ovaj krajolik nastao. Posjetitelji koji žele istražiti ovu prekrasnu obalnu oazu trebali bi iskusiti Vođeno krstarenje Slieve League Cliff Cruise, gdje će moći vidjeti prekrasne litice Slieve League, koje oduzimaju dah, a koje su poznate kao jedne od najviših litica u Europi.

Gdje odsjesti: Osjetite čari ove destinacije dok odsjedate u hotelu Allingham Arms Hotel, koji se može pohvaliti novodizajniranim sobama s umirujućom atmosferom koju može zahvaliti veličanstvenom pogledu na ocean. Njegov novi restoran Oceans ima pogled na zaljev Donegal, a poslužuje niz ukusnih jela, od pečene puretine i šunke do začinjenog i mariniranog pečenog lososa. Kasnije poslušajte neke od pjesama uživo u ovom hotelu, koji je u ovom području idealno mjesto za poslušati neke od najboljih country melodija u gradu.

Berlin, Njemačka

Ova užurbana njemačka prijestolnica dom je izvanredne povijesti i kulture. S Kartom za javni prijevoz koja pokriva 24-satni pristup autobusima, tramvajima i trajektima, putnici mogu istraživati grad vlastitim tempom: od muzeja i glazbenih dvorana do kazališta i shoppinga. Obožavatelji country glazbe posebno će cijeniti živu glazbu i ples u klubovima Frannz Club, YUCA i Prinzenbar, koji su izvrsni za susrete i upoznavanje ljudi sličnoga glazbenog ukusa. Od glazbenih znamenitosti, Berlin putnicima nudi najbolje od svega - mirne i spokojne parkove za opuštanje uz užurbano središte grada s najboljim noćnim životom.

Gdje odsjesti: Odsjednite u apartmanima Luxury Apartments in the East Side Gallery s potpuno namještenim jedinicama koje nude brzu prijavu u obiteljske sobe s odvojenim pristupom i zvučnom izolacijom. Dobro opremljena kuhinja izvrsna je za goste koji uživaju u jelima koja sami pripremaju. Kasnije se svakako opustite s voljenima u prostoru za piknik ili jednostavno prošećite do glazbene dvorane Verti gdje se ljubitelji glazbe mogu diviti svojim omiljenim izvođačima u zabavnom i intimnom okruženju.