Kajgana naša svagdašnja

Dakle, jutarnji doručak nekad može biti i kasnije, recimo sada... a sigurni smo da bi većina ljudi na brzaka slupala neku kajganu i fino se najela... no, to nije sve...

Ako u kajganu ili omlet dodate šaku špinata, nećete samo obogatiti okus, već ćete aktivirati pravi metabolički poticaj koji već ujutro pokreće probavu i topljenje masnoća.

Špinat je jedan od najsnažnijih prirodnih saveznika u mršavljenju jer je iznimno bogat vlaknima koja osiguravaju dugotrajan osjećaj sitosti. To znači manje želje za grickalicama i manju vjerojatnost da ćete već prijepodne posegnuti za slatkom ili masnom hranom. Osim toga, njegovi antioksidansi dokazano smanjuju upale u tijelu, što izravno podupire proces sagorijevanja masnoća, osobito one tvrdokorne oko trbuha, koja je i najštetnija za zdravlje

S druge strane, jaja su izvrstan izvor bjelančevina koje aktiviraju hormon sitosti i istodobno potiču brži rad metabolizma. Proteini također pomažu u očuvanju mišićne mase, što je ključno pri mršavljenju jer mišići troše više energije od masnog tkiva - čak i u mirovanju.

Stručnjaci naglašavaju da upravo redovit unos vlakana i kvalitetnih bjelančevina pomaže u smanjenju visceralne masnoće, odnosno opasne masnoće koja okružuje unutarnje organe i povezana je s kardiovaskularnim bolestima te dijabetesom tipa 2. Ako ovoj jutarnjoj navici pridodate i smanjenje unosa transmasti i šećera te redovitu tjelesnu aktivnost, proces oblikovanja vitkije linije znatno se ubrzava.

Znači, špinat je prava stvar!