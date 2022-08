Sjajan recept za homemade vegansku ledenu kavu

Postoje dvije vrste ljudi - oni koji za vrijeme nepodnošljivih vrućina posežu za hladnim pivom i - oni koji se kunu u moć rashlađujuće ledene kave. Ako pripadate drugoj skupini i ledena kava s veganskim twistom vam zvuči kao nešto što biste voljeli pripremiti sami, ostanite s nama. U nastavku vam donosimo recept za Coconut Flavour Over Ice ledenu kavu čiji recept potpisuje Doris Valković.

Poznatija pod Instagram imenom Foodoris, ova domaća gastro blogerica u čaši je zarobila lijek za tropske vrućine. Njezin recept savršena je fuzija Nespresso Coconut Flavour Over Ice kave s aromom kokosa, biljnog napitka, sojinog sladoleda od burbon vanilije i, naravno, leda.

Mix and drink

Za pripremu osvježavajuće ledene kave Doris nije koristila shaker, što ovaj recept čini pogodnim za kućnu pripremu. Bio joj je potreban samo Nespresso aparat i sljedeći popis sastojaka:

6 do 7 kockica leda

150 ml biljnog napitka od soje (ili zobi)

1 kapsula Nespresso Coconut Flavour Over Ice kave

2 kuglice sojinog sladoleda s okusom burbon-vanilija

2 žličice kokosovih pahuljica (ribani kokos)

Za početak je u veću staklenu čašu stavila led, a zatim je u nju dodala hladno mlijeko. U Nespresso aparat je onda stavila Coconut Flavour Over Ice kapsulu te je jednim pritiskom gumba direktno u čašu dodala kavu. Za kraj je u osvježavajući napitak stavila kuglice sladoleda i sve posula kokosovim pahuljicama.

Ako bismo u par riječi morali opisati pripremu Coconut Flavour Over Ice ledene kave, odabir bi definitivno pao na riječi mix and drink. Najpopularniji recept ljeta 2022. moguće je napraviti i s mliječnim proizvodima, no valja imati na umu da se u kolovozu obilježava Svjetski dan biljnog mlijeka. Postoji li bolji način za obilježiti ga, nego pripremom recepta koji je osmislila Doris Valković, Riječanka poznata po maštovitim idejama za pripremu jela i napitaka na biljnoj bazi?