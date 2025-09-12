Počele su prednarudžbe novog LHD albuma "Summer is Over"

Novi album benda LHD, koji je svoju novu uzbudljivu i eklektičnu mješavinu surfa, garaže, americane, soula i psihodelije nazvao "Summer is Over", izlazi 23. rujna u izdanju Dirty Old Labela / RedDruma, a samo dva dana kasnije, 25. rujna, predstavit će ga publici u Močvari. Naslov albuma inspiriran je energičnim nastupom na najvećem europskom surf festivalu Surfer Joe Festival u Livornu prošle godine.

Vjetar i kiša, zbog kojih je koncert LHD prebačen s plaže u vrući prostor kluba, podsjetili su surfere, u skladu s globalnom političkom atmosferom, da možda opet dolazi vrijeme kad se skidaju havajske košulje i oblače neke "ozbiljnije" jakne.

Novo izdanje donosi inspirativnu atmosferu zalaska sunca i nagovještaj bezbrojnih mogućnosti potaknutih završetkom ljeta. Deset novih autorskih pjesama propituju elastičnost granica žanra. "Summer is Over" svjetsku radijsku premijeru imao je 31. srpnja 2025. u SAD-u, na kalifornijskom radiju KFJC 89.7FM u Los Altos Hills, gdje su članovi benda gostovali u kultnom programu Cousin Mary posvećenom surf/instrumentalnoj glazbi.

LHD je sisački instrumentalni surf rock trio nastao nakon razlaza legendarnih The Bambi Molestersa. Svoj prepoznatljiv, ujedno i minimalističan, raskošan i izrazito evokativan zvuk i dalje grade na korijenima garažnog i psihodeličnog rocka šezdesetih, bez iskoraka u americanu koja je obilježila zvuk kasnih Bambija.

Sredinom 2022., na prekretnici epohe u kojoj je njihov grad osim pandemije pogodio i razoran potres, ovi su prekaljeni muzičari objavili i studijski prvijenac u ovoj bendovskoj inkarnaciji, album "Off the Grid" na kojemu gostuju gitaristi Arimati Jutila i Nacho Rompantodo, te producent albuma Sven Pavlović na klavijaturama, perkusijama i akustičnoj gitari.

Tijekom protekle tri godine početni trio postao je četveročlani bend u kojem se Ladi, Hrvoju i Dinku pridružio i producent svih njihovih izdanja, Sven Pavlović. Ova četvorka predstavit će u Močvari 25. 9. svoju bučnu, toplu i osnažujuću glazbenu podlogu za razmišljanje o tome postoji li doista beskrajno ljeto.