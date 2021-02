Šest destinacija na Zemlji - kao na Marsu

Znanstvenici godinama istražuju hoće li život na Marsu biti moguć. U četvrtak 18.2.2021., kada je NASA-in rover Perseverance sigurno dodirnuo površinu Crvenog planeta, napravili smo značajan korak prema odgovoru na ovaj misterij.

Dok će putovanje na Mars još dugo ostati samo san, gledanje slika njegova krajolika, od kojeg zastaje dah, podsjetilo nas je da se naš Plavi planet ne mora skrivati ​​u sjeni crvenog kolege.

Kako bi proslavili ovo povijesno postignuće, Booking.com je analizirao bazu, koju čini više od 28 milijuna smještajnih jedinica na više od 153.000 destinacija širom svijeta, kako bi pripremio popis mjesta koja će vas odvesti na Mars, a da zapravo ne napustite Zemljinu orbitu.

Možda vam pobudimo maštu da upravo jednu od sljedećih destinacija stavite na svoj popis destinacija i prvom prilikom krenete u novu pustolovinu!

Wadi Rum, Jordan

Wadi Rum, poznat i kao Dolina mjeseca, nudi sve o čemu ste mogli sanjati i još više. Od pješčenjaka crvene boje do prapovijesnih kratera, ovo zapanjujuće odredište (vizualno) će vas odvesti do Marsa, bez sedmomjesečnog putovanja kroz svemir.

Gdje odsjesti: Desert Mars Tours, Wadi Rum

San Pedro de Atacama, Čile

Ako vas dramatični krajolik najviše oduševljava na Marsu, onda je San Pedro de Atacama mjesto koje ćete dodati na svoj popis top destinacija za posjetiti. Od slanih ravnica, vulkana, gejzira i vrućih izvora, ova regija se uvjerljivo može natjecati s Crvenim planetom kada je u pitanju krajolik koji ostavlja bez daha.

Gdje odsjesti: Planeta Atacama Lodg

Moab, SAD

Nijedan popis destinacija sličnih Marsu ne bi bio potpun bez Moaba. Grad smješten u istočnom Utahu savršeno je polazište za istraživanje crvenih stijena u Nacionalnom parku Arches, kao i Nacionalnom parku Canyonlands. Čineći ovu regiju još više 'kao s drugog svijeta', u obližnjem Bull Canyon Overlook i Copper Ridgeu otkriveni su tragovi dinosaura koji će zasigurno probuditi maštu!

Gdje odsjesti: Sorrel River Ranch Resort & Spa

Karijini, Australija

Dok sanjate o posjetu Marsu, zašto prvo ne biste saznali više o povijesti našeg Plavog planeta? Nacionalni park Karijini savršeno je mjesto za to, s obzirom na to da iza njega stoji više od dvije životopisnih milijarda godina povijesti. Od drevnih klisura do najizoliranijih i najstarijih formacija crvenih stijena na svijetu, ovo je savršeno odredište za otkrivanje povijesti našeg voljenog planeta.

Gdje odsjesti: Karijini Eco Retreat

Myvatn, Island

Poznat kao 'Zemlja vatre i leda', Island je također poznat po krajoliku koji ostavlja bez daha. Smješten na sjeveru Islanda, plitkim jezerom i okolicom Myvatna dominiraju vulkanski reljefi, što ga, na ovom zapanjujućem otoku, čini područjem koji najviše sliči dalekom, Crvenom planetu.

Gdje odsjesti: Hótel Laxá

Sesriem, Namibija

Ovo malo naselje u pustinji Namib pružit će vam prave 'Mars vibracije'. Poznato po vratima Sesriem, glavnoj pristupnoj točki Nacionalnom parku Namib-Naukluft u kojoj se nalazi atrakcija Sossusvlei, ovo je odredište savršeno mjesto za sve ljubitelje koji se pokušavaju pripremiti za život na Crvenom planetu. Najbolji način za istraživanje ovog zadivljujućeg dijela svijeta je odozgo, pa zašto ne uskočiti u balon na vrući zrak?

Gdje odsjesti: Le Mirage Report and Spa