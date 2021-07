Savjeti za seks pod vodom

Ako ste se ikada pitali kako sa svojim partnerom uživati u ludim vodenim avanturama, vrijeme je da se upoznate s idejom seksa pod vodom. Na kraju krajeva, voda je najvlažnije mjesto koje možete zamisliti, no prije nego što zaronite u nove avanture, LELO je pripremio par savjeta na što trebate paziti.

Iako seks pod vodom predstavlja dozu avanture, ipak nije sve tako idealno kao što ste možda zamišljali. Vjerujte nam na riječ, ipak smo mi stručni u ovom području. Razmislite malo o svim neprivlačnim situacijama koje idu uz seks u vodi - mokra kosa, ljepljiva koža, hladna voda.... ovo su samo neki od problema s kojima ćete se možda suočiti.

Kako bismo vam objasnili da seks u vodi sa sobom nosi i neke neugodnosti pripremili smo vam listu na što morate paziti. No, ne brinite, s listom idu i savjeti kako sve popraviti i ipak uživati u ovoj posebnoj vrsti erotike. Počnimo od najvećeg problema:

Voda ispire prirodni lubrikant

Na prvu ćete možda pomisliti ako ste u vodi da ste vlažniji, no, nažalost, to ovdje nije slučaj. Prirodni lubrikanti koje luči vagina mogu se isprati u vodi i kao posljedicu imati neugodan seks pun trenja.

Prejako trenje može dovesti do suza

Trenje koje se pojavljuje kod penetrativnog seksa pod vodom može dovesti do ozljeda vaginalnih ili analnih otvora zbog manjka vlažnosti. Bol koju ćete osjetiti može dovesti i do par suza. Iako se možda na prvu može tako učiniti, voda nije efektivan lubrikant. Svakako koristite lubrikant kad idete pod vodu, ali imajte na umu kako su velike šanse da će se brzo isprati.

Možete dobiti upalu mjehura ili slične infekcije

Prilikom penetrativnog seksa pod vodom, puno vode može prodrijeti u bilo koji otvor. Osim penisa i vagine, okolna voda može završiti i u mokraćnoj cijevi - i to ne samo voda, već i sve što se nalazi u njoj. Zapamtite kako većina vodenih površina, pogotovo javni bazeni i jezera, sadrže puno bakterija. Bolje je da izbjegnete unositi tu vodu u sebe i intimne dijelove tijela.

Mnogo je razloga zašto tijekom spolnog odnosa ne biste trebali biti potpuno uronjeni u vodi, ali ako vam se to dogodi, postoji nekoliko načina na koje to možete učiniti što sigurnije:

Odaberite kontrolirani okoliš, poput tuša ili kade

Seks pod tušem dokazan je i ispravan način dodavanja vlažnosti u vašu seksualnu rutinu: voda je čista, te možete kontrolirati smjer prskanja i temperaturu. Sve dok vladate nekim znanjem seksualnih položaja u stojećem položaju, spremni ste za seks pod tušem. S toliko različitih seks poza koje možete isprobati kako biste začinili seksualni život, pronađe se nešto za svačiji ukus. Kako biste pak igrice u vodi podigli na višu razinu, za postizanje zajedničkog zadovoljstva predlažemo vam da ubacite Tiani 3. Tiani 3 je vodootporni masažer za parove koji će vas oboje dovesti do novih intimnih otkrića.

Kupanje s partnerom većinom vodi do seksa - opuštajuća topla voda + gola tijela = povećanje uzbuđenosti. No, umjesto da se seksate u vodi, preporučujemo vam da sjednete na partnera dok on sjedi na rubu kade ili u doggy pozi. U svakom slučaju, pazite da su vam genitalije iznad vode i da ne preplavite kupaonicu jer nitko ne želi čistiti nakon seksa.

Kad smo već kod čišćenja nakon seksa, spolni odnosi u bilo kojem tipu vode zahtijevat će ispiranje vodom i korištenje wc-a odmah nakon seksa. Također, nakon što provedete određeno vrijeme u vrućoj vodi (kadi ili tušu), možete dehidrirati tako da pronađite način da se hidratizirate nakon seksa. Nakon toga, možete ponovno krenuti u vodenu avanturu ili nastaviti na suhom.