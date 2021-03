Vježbanjem protiv korone?

Vježbanje je nužnost, ako ništa drugo - sada smo stalno u kući i obično sjedimo, pa bi se trebali makar pokrenuti i voziti kućni bicikl ili nešto slično kako bi se održali u formi.

No, uz to, ima još jedna korist od vježbanja koja je još i bolja - limfociti ili bijele krvne stanice sudjeluju u odgovoru imunološkog sustava nakon što dođe do infekcije bakterijama, virusima i drugim patogenima.

Ovi su nalazi opaženi u pokusima koji su uključivali miševe. Ako su primjenjivi na ljude, ovi bi zaključci mogli dovesti do novih strategija koje se odnose na jačanje imunološkog odgovora nakon infekcije i cijepljenja.

Te strategije uključivale bi i redovito vježbanje.

Liječnici uvijek preporučuju redovito vježbanje jer je tjelesna aktivnost dobra za tijelo. U vrijeme pandemije vježbanje je možda postalo izazov, ali na razne načine možete biti aktivni.

Osim odlaska u teretanu ili bavljenje određenim sportovima, možete i trčati, šetati ili vježbati kod kuće kako biste ostali aktivni. Prema novoj studiji, u vrijeme pandemije biste trebali redovito vježbati jer vam to može pomoći i da prevladate zarazu koronavirusom.

Istraživači sa Sveučilišta u Texasu ustanovili su da vježbanje pojačava proizvodnju imunoloških stanica u kostima koje se bore protiv infekcija. To su limfociti koji pomažu u borbi protiv patogena.

Limfociti potiču imunološki odgovor na infekciju, bilo da je riječ o novom koronavirusu, bakteriji ili nekoj drugoj vrsti patogena koji napada tijelo.

Studija objavljena u časopisu Nature pokazala je da vježbanje potiče proizvodnju stanica koje kasnije sudjeluju u odgovoru imunološkog sustava na određene infekcije.

Zaključak njihove studije jest da vježbanje pozitivno utječe na imunološki sustav što bi moglo rezultirati boljim imunološkim odgovorom nakon zaraze, prenosi BGR.

Istraživači navode i da je potrebno provesti dodatne studije kako bi se potvrdili njihovi rezultati, ali i kako bi se utvrdilo može li vježbanje potaknuti bolji imunološki odgovor nakon cijepljenja.