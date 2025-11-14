Jeste li samozaposleni ili vodite mali posao? Black Friday je prilika za sve - bilo da ste frizer, mehaničar, izrađujete ručni nakit, radite kao freelance konzultant, imate malu trgovinu odjeće ili pekaru. Nemojte podcjenjivati potencijal ovog razdoblja za privlačenje novih kupaca, poticanje prodaje i jačanje odnosa s postojećim klijentima.

Nemoj propustiti iskoristiti veliki Black Friday val! Evo kako.

Savjeti za male poduzetnike i freelancere

Pobrinite se da vaša web stranica ili online trgovina budu u potpunosti pripremljene za povećani interes te da vaš sustav besprijekorno funkcionira. Planirajte kapacitete kako biste izbjegli preopterećenje ako nudite uslugu, a ako nudite proizvod, osigurajte dovoljne zalihe i realne rokove isporuke. Budite što transparentniji u vezi s uvjetima svojih ponuda, rokovima isporuke ili izvršenja te politikom povrata. Ne morate nuditi samo popuste - možete ponuditi i paket usluga, primjerice: šišanje + bojanje; kompletan pregled automobila + izmjena ulja; poklon bonove ili besplatne inicijalne konzultacije. Kreirajte Viber poslovni račun, dodajte opis te proizvode ili usluge u svoj katalog. Kako biste dosegli širu i precizno ciljanu publiku, razmislite o plaćenim oglasnim kampanjama. Na primjer, Viber Ads Manager nudi posebnu Black Friday promociju - ostvarite 20 % popusta na svoju kampanju ako potrošite 500 € ili više. Koristite promotivni kod BlackFridayEU25 do 30. studenoga 2025. prilikom plaćanja kampanje. Uz ovu jednostavnu i učinkovitu platformu možete povećati svoju vidljivost i privući nove kupce na ciljanim tržištima, bilo da ste vlasnik ili marketinška agencija koja vodi oglasne kampanje za klijente. U Hrvatskoj su tvrtke iz različitih industrija uspješno provodile kampanje za promociju svojih proizvoda i usluga, pri čemu su među najaktivnijima bili trgovci. Nakon završetka Black Friday kampanje provedite detaljnu analizu podataka o prodaji/rezerviranim terminima te prometa na vašim platformama. Iskoristite te vrijedne uvide za optimizaciju svojih budućih strategija.

Svakog zadnjeg petka u studenome milijuni ljudi diljem svijeta pripremaju se za jedan od najvećih shopping događaja u godini. Korijeni Black Fridayja sežu do 1950-ih godina u Philadelphiji, SAD. Izvorno je gradska policija tim izrazom opisivala gust promet i gužve koje su nastajale nakon Dana zahvalnosti, kada su ljudi u velikom broju započinjali božićnu kupovinu. Trgovci su brzo prepoznali potencijal tog trenda i počeli nuditi privlačne popuste, a do 1980-ih taj je dan postao čvrsto etabliran kao službeni početak božićne shopping sezone u Sjedinjenim Državama. U Hrvatskoj je Black Friday stigao relativno kasnije, između 2014. i 2017. godine, te je postao jedan od najiščekivanijih događaja - ne samo jedan dan, već sada razdoblje koje se proteže kroz cijeli mjesec.