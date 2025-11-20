Svečana dodjela nagrada HUAWEI XMAGE 2025. i godišnja izložba fotografije „Svijet, ti i ja" otvorene su 12. studenoga u Grand Palaisu u Parizu. Događaj je održan u suradnji s Paris Photo, jednom od najuglednijih međunarodnih platformi za suvremenu fotografiju na svijetu, te je okupio brojne istaknute fotografe, kreativce, predstavnike medija i zaljubljenike u fotografiju. Direktor Huawei Consumer Business Group, Kevin Ho, na otvorenju je izjavio: "Kroz XMAGE možemo snagom tehnologije i slike jasnije vidjeti svijet i s više nježnosti vidjeti jedni druge."

Paris Photo osnovan je 1997. godine, a svake godine privlači više od 100.000 posjetitelja. Ovogodišnja izložba označava treću suradnju Huaweija i Paris Photo - nakon 2018. i 2019. - u predstavljanju mobilne fotografije globalnoj umjetničkoj sceni, te prvu suradnju nakon predstavljanja XMAGE brenda, koji je označio važan prijelaz od same tehnologije prema kulturnom pripovijedanju kroz sliku.

Tema izložbe „Svijet, ti i ja" okuplja radove talentiranih autora koji promatraju, ponovno stvaraju i tumače svijet oko sebe. Tri izložbena segmenta - „Snimam, dakle postojim", „Konstrukcija i percepcija" te „Vlastitim riječima" - istražuju odnos pojedinca i svijeta koji ga okružuje, naglašavajući vizualno izražavanje i osobni pogled autora.

Uz samu izložbu, događaj okuplja i vodeće svjetske fotografe, potičući nove razmjene i kreativna povezivanja, u skladu s misijom Huawei XMAGE platforme da služi kao globalno središte umjetničke suradnje i dijaloga.

Ovogodišnje je natjecanje privuklo više od 743.000 prijava iz 78 zemalja i regija. Među njima, nagrađeni radovi „XMAGE 100" predstavljaju najistaknutije fotografije, dok su tri Grand Prix dobitnika godine posebno istaknuta. Njihovi su radovi predstavljeni u nastavku, uz komentare žirija.

Ethereal Lines

„Izvrsni fotografi danas istražuju neistražene teritorije fotografije koristeći vrhunske pametne telefone. Evolucija mobilne tehnologije mijenja način na koji promatramo svijet. Premium pametni telefon postao je 'svemirski brod' beskonačnih mogućnosti - kompleksan spoj optike i algoritamske obrade. Istraživači se slobodno kreću između makro i mikro svijeta, prelazeći od 'gledanja' prema 'uvida'. Tako nastaje fascinantno nepoznato - u trenucima kada ga najmanje očekujemo."

New Life

„Ova jednostavna, neposredna fotografija prikazuje puni ciklus života - majku, novorođeno tele i farmera koji vjerojatno nije ni svjestan posebnosti prizora. Upravo ta svakodnevnost čini ovu fotografiju iznimnom. Fotograf ne koristi nikakve posebne trikove, već jednostavno bilježi prizor koji odiše dubinom i značenjem."

Origin of Skiing

„Ova fotografija hvata pogled koji se razmjenjuje između dvoje ljudi koji se susreću. Dijete stoji na snježnoj ravnici, obasjano suncem, odjeveno u tradicionalnu altajsku odjeću. Fotograf pokazuje izvanrednu suzdržanost - ne projicira vlastite osjećaje u kadar, već dopušta da osobnost djeteta zasja sama od sebe."

Kroz ove i brojne druge slike, HUAWEI XMAGE potiče novi pogled na fotografiju - prijelaz s pukog „gledanja" prema istinskom doživljavanju svijeta, stvarajući povezanost na neočekivanim mjestima. Danas fotografije više nisu samo prizori za pasivno promatranje, već prozori u svijet koji nas okružuje, a svaki pritisak na okidač otvara nove horizonte mogućnosti.

S novim Huawei Pura 80 Pro to je još lakše ostvariti zahvaljujući njegovoj naprednoj kameri s revolucionarnom optikom i XMAGE tehnologijom koja omogućuje stvaranje zadivljujućih fotografija u svim uvjetima.

Direktor marketinga Huawei Consumer Business Group, Alex, zaključio je: „Nastavimo hvatati trenutke, dijeliti ih i inspirirati svijet kroz XMAGE."