Iznenadite svoje bližnje vrhunskom tehnologijom

Hladniji dani donose ugođaj nadolazeće zime i čaroliju blagdanskog razdoblja, a skora potraga za savršenim poklonima za naše najdraže izazvat će, kao i svake prethodne godine, određenu dozu stresa. Ove godine HONOR želi olakšati iscrpljujuću potragu za idealnim poklonom svojim raznolikim portfeljom inovativnih pametnih telefona, od uređaja za tehnološke inovatore među vašim prijateljima do ambicioznog studenta u obitelji ili partnera koji obožava fotografirati.

HONOR-ova linija proizvoda kombinira vrhunsku tehnologiju s dizajnom usmjerenim na čovjeka, osiguravajući da svaki uređaj ne samo da impresionira na dan otvorenja, već i pruža trajnu vrijednost i vrhunsko korisničko iskustvo godinama koje dolaze.

Za ambicioznog studenta tu je HONOR Magic7 Lite

Studentski život je zahtjevan, nepredvidljiv i uvijek u pokretu, a HONOR Magic7 Lite je dizajniran da se nosi sa svime. S otpornošću na pad s dva metra i troslojnom vodootpornošću, može izdržati slučajne padove, polijevanje pa čak i ekstremne temperature. Impresivna baterija kapaciteta 6600 mAh osigurava dovoljno energije za cijeli dan, od predavanja i učenja do kasnonoćnog streaminga, bez straha da ćete ostati bez napajanja. To je praktičan, pouzdan i izdržljiv poklon koji pruža sigurnost i studentu i onome tko ga daruje.

HONOR 400 za sve kreativce u obitelji

Za prijatelja ili člana obitelji koji svijet promatra kroz objektiv i voli zabilježiti svaki trenutak, od zalaska sunca do savršeno serviranog obroka, HONOR 400 je pravi kreativni studio u džepu. Zahvaljujući vrhunskom sustavu ultra-jasne umjetne inteligencije od 200 MP, svaka fotografija odiše nevjerojatnom jasnoćom i živopisnim bojama, čak i u izazovnim uvjetima slabog osvjetljenja. AI Super Zoom donosi kristalno oštre detalje udaljenih scena, dok napredni portretni načini stvaraju profesionalne snimke bez truda. Savršen je to alat za osnaživanje njihove strasti prema fotografiji i dijeljenju jedinstvenog pogleda na svijet.

HONOR X6c - Uređaj na kojeg se svi mogu osloniti

Za kupce koji traže najpristupačnije rješenje za svakodnevnu upotrebu tu je HONOR X6c, pouzdan uređaj s dugotrajnom baterijom i solidnim performansama. Njegov integrirani AI spremno pomaže kod prijevoda i prepoznavanja predmeta, a može olakšati i rješavanje različitih zadataka. Osim toga, AI tehnologija poboljšava svaku fotografiju kako bi izgledala besprijekorno.

Iskoristite super priliku i obavite kupnju poklona već u studenom!

Kupnja navedenih uređaja znatno je povoljnija tijekom trajanja HONOR Black November promotivne ponude, odnosno do 30. studenog. Uređaje potražite kod HONOR ovlaštenih maloprodajnih partnera po akcijskim cijenama:

HONOR 400 256 GB: 349 EUR (Ušteda: 150 EUR)

HONOR Magic7 Lite 8+256 GB: 249 EUR (Ušteda: 120 EUR

HONOR 400 Lite: 199 EUR (Ušteda: 130 EUR)

HONOR X6c 6+256 GB: 109 EUR (Ušteda: 60 EUR)

HONOR X6c 6+128 GB: 89 EUR (Ušteda: 60 EUR)

Nemojte propustiti ovu priliku, razveselite bližnje uređajima koji spajaju AI snagu, vrhunsku kameru i dizajn, uz značajne uštede.